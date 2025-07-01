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投入創投10年 林百里次子林宇輝 打造「四贏」合作架構

2025/07/01 05:30

廣達董事長林百里次子林宇輝創辦的聚達創投，昨日舉行成立10週年論壇。（記者方韋傑攝）廣達董事長林百里次子林宇輝創辦的聚達創投，昨日舉行成立10週年論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）董事長林百里次子林宇輝創辦的聚達創投，昨日舉行成立10週年論壇，他表示，今年透過共投模式取得的資金規模可望突破5000萬美元（約14.5億新台幣），公司已建立涵蓋新創企業、台灣供應鏈、投資人與平台自身的「四贏」合作架構，透過策略基金與共投機制的雙軌運作，持續為全球電子創新產業創造深層連結。

累積投資金額逾10億美元

林宇輝指出，聚達創投成立首年即投入5300萬美元（約15.4億新台幣）進行4類項目投資，其中估值成長最慢的目前也超過4成，顯示「看得到、看得懂、投得到、投後管」的4階段價值鏈，能有效降低風險、放大報酬，目標是希望深入科技創投的最艱困階段，讓創新能真的走進台灣供應鏈，創造實質價值。

聚達創投成立以來累積投資金額超過10億美元（約291.7億新台幣），林宇輝強調，對於頂尖科技新創而言，真正重要的是產品能否快速量產、成本能否優化、能否找到合適的合作窗口與工程資源，因此，比起重金支援，幫助新創找到對接管道更加重要。

林宇輝坦言，聚達創投過去10年始終專注於電子產業創新，即便當年市場熱捧APP與電商，公司仍堅持深耕硬體與供應鏈領域，並累積出跨國網絡與信任資源，他認為「這是一個四贏的生態系，新創接觸到技術與客戶、供應鏈導入新產品與市場、投資人看懂並參與成長、聚達則成為整合這四方的加速器」。

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