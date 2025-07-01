高股息ETF掀「降息」風 0056跟進

高股息ETF降息風持續延燒，元大投信表示，因不想殺雞取卵，為維持0056長期穩健配息，首度宣布調降配息金額。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到今年市值前200大個股配息率僅4%~6%影響，高股息ETF降息風持續延燒！元大投信昨日公告元大高股息（0056）季配息為0.866元，較上一季度配息1.07元小幅下降，但年化殖利率仍達10%；元大投信僅表示，因不想殺雞取卵，為維持0056長期穩健配息，首度宣布調降配息金額。

0056季配息下調為0.866元

元大投信說明，0056調降配息主要原因有三。第一，今年台股的個股配息率僅在4%~6%，配息過高並不合理；第二，主管機關對於受益平準金動用標準提高；第三，今年台股浮沉、資本利得難度高。考量上述三點，為維持基金長期穩定配息，決定調降配息。

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去年下半年開始，高股息ETF降息風持續延燒至今。法人分析，2023、2024年上半年是高股息ETF的「高光期」，台股自16000點左右直衝，2024年6月來到最高點24416.67點，2023年不僅個股股價尚低、換算殖利率高，資本利得更是豐厚，高股息ETF配息自然不手軟，配息率超過10%的比比皆是。

但近一年以來，台股持續巨幅震盪，昨日年線再度失守，不僅操作上難有資本利得，個股配息率又下滑，對高股息ETF來說，個股配息率多在4%~6%，但卻要給投資人10%以上的配息，被戲稱是「只有老鼠會才可能發生的事情」。

法人也認為，購買高股息ETF的股民別只追求短期「高配息」的吸引力，而忽視長期的可持續性，若只是看某次配息超高就買進，但下次配息可能就大幅縮減，換來換去其實並沒有比較划算。對投信業者來說，長期來看，產品的經營還是要回歸「穩健」與「可預期」，0056降息也在預期之內。

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