投信投顧公會改選 「雙龍搶珠」史上最激烈

投信投顧公會理事長劉宗聖。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕五大金融公會改選在即，期貨公會改選今日登場，投信投顧公會則於七月三日決戰，兩大公會改選都是「雙龍搶珠」。其中，投信投顧公會戰況被業界稱為「史上最激烈」，元大投信董事長劉宗聖與第一金投信董事長尤昭文對決，目前呈五五波拉鋸戰。

第一金投信董事長尤昭文。（資料照）

期貨公會改選今分曉

光和證券董事長詹正恩、康和期貨董事長孫天山角逐期貨公會理事長，今日分曉；更令外界關注的是投信投顧公會理事長改選，由於尤昭文今年初即開始布局，態度積極，更逐一登門拜訪，被業界形容為「史上第一次」、「戰況史上最激烈」。

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業者分析，劉宗聖掌握的票源多以內資大型金控體系投信為主，尤昭文則偏重經營外資投信、公股投信與投顧。

在元大金控支持下，劉宗聖四月下旬正式宣布尋求理事長連任，由於投信投顧公會二十三位理事與尤、劉兩人多為好友，面對尤昭文積極拜票，為避免「讓人選邊站」的尷尬處境，劉宗聖僅表態參選、懇請同業支持續任，並未拜票。業界評估，此次戰況激烈，二十三位理事中，尤昭文採取「鄉村包圍城市」的策略，勝出機率不低。

劉宗聖任內見證台灣基金規模邁向第一個十兆元，台灣ETF規模更躍居亞洲第三大、走向國際市場，被市場譽為「台灣ETF教父」，六月初甫攜手證交所，訪問泰國尋求南向商機。

尤昭文則具備外商與公股經歷，積極發展私募基金，更是投信投顧公會私募股權基金的專案小組召集人，希望提升產業國際競爭力、推出更好的產品，不侷限ETF與共同基金。

金管會去年九月宣布發展具台灣特色的亞洲資產管理中心，由於台灣ETF市場穩居亞洲第三大，成為協助政府推動亞洲資產管理中心最有力幫手，投信投顧公會扮演的角色也日益吃重，理事長改選結果，業界高度關注中。

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