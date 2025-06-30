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〈財經週報-時事求是〉公部門的人力危機

2025/06/30 05:30

公部門及國營事業人員報考人數逐年減少，顯示少子化與老年化現象，已衝擊就業市場的各個面向。(資料照）公部門及國營事業人員報考人數逐年減少，顯示少子化與老年化現象，已衝擊就業市場的各個面向。(資料照）

■魏錫賓

被視為鐵飯碗的公務人員報考人數逐年減少，而薪資通常比公務員高，卻幾乎同樣穩定的國營事業招考也受影響，二者錄取率在近幾年都大幅提高，除反映就業者偏好的轉變外，也顯示少子化與老年化的現象，已衝擊就業市場的各個面向。

主計總處上週公布2025年5月失業率僅3.3%，創下25年來的同期新低，失業人數不到40萬人，就業人數則成長至1,161萬餘人，勞動市場看起穩定；然而，檢視統計數據可以發現，在2014年平均就業人數超過1,100萬人之後，就業人數的增加，幾乎都是由45歲以上就業者所貢獻。

台灣人口結構老化反映在勞工年齡的比例上，而延後退休或退休後再回到職場的案例，已愈來愈普遍。2015年後近10年來新增就業41萬餘人，但45歲以下族群的就業走低，而45歲至64歲則上升近60萬人，65歲以上甚至提高約20萬人，增加了約80%。

國發會估計15至64歲的工作年齡人口占比從2012年的74.22%，將逐年遞減，內政部資料也顯示，2023年該比例已跌破7成，人力補充有限；國發會另估計65歲的人口將在2028年達到高峰35萬餘人，屆滿退休年齡的人口在未來幾年都會居高不下。

科技業招募不到適合人才，部分企業徵人訊息則持續放在網站上，人力補充不足的現象，產業界已有感受；而過去不怕沒人應試的公務機關，感受也愈來愈強烈。根據考選部統計，公務人員考試的報考人數在全球金融海嘯後跳升，由2008年不到40萬人，增至2009年的50萬餘人，最高點是2010年的53萬6千餘人，勞動市場的不景氣，驅動穩定工作的需求；然而，隨著經濟回穩、少子化等原因，報名人數在2024年僅剩166,057人，若不計警察、司法官等特種考試，高普考及初等考試報名人數在2012年曾超過23萬人，2024年只有83,734人。

公務人員報考人數減少，或許顯示就業偏好的轉向，但專門職業及技術人員也大幅下降，則印證難以排除的少子化影響；而在另一方面，公部門還與私人企業同樣要面對老年化問題。行政院人事行政總處統計，2019年總共8萬多名的現職公務員平均年齡44.58歲，2024年增至45.13歲，而55歲以上公務員則從1萬4千餘人，增至1萬8千餘人，未來幾年的屆齡退休人數會再增加。

近幾年來，應用AI技術協助降低人力需求的討論甚多，可能可以減緩部分人力不足的傷害；然而，公部門薪資結構的僵化，是檢討已久的另一隱憂。國營事業的薪資相對於同一產業的民營企業還是較低，過去雖有穩定的優勢，可是高階主管間的薪資差距卻逐漸拉大，將降低激勵作用，以金融業為例，公股行庫的董總，就遠低於純民營金控、銀行，在搶人與搶人才的競爭中，未來的壓力會愈來愈大，勢必也會影響到主權基金設立的人才招募。

人才儲備與接班規劃是企業人力管理的戰略重點，公部門本就有其先天限制，可是如果要競爭就要鬆綁，而公股或國營事業董總的選才與薪資的調整，也需一併檢討。

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