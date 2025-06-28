晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新光三越董事改選 東興三兄弟重返董事會

2025/06/28 05:30

新光三越昨日召開股東會改選董事，董事會將另擇期召開，進行董事長與副董事長選舉。 （記者卓怡君攝）新光三越昨日召開股東會改選董事，董事會將另擇期召開，進行董事長與副董事長選舉。 （記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越昨日召開股東會，改選董事與監察人，因日方釋股給泛新光家族的新昕資本，昨日董事改選由新昕資本主導，吳東興家族三兄弟吳昕達、吳昕陽、吳昕昌全數進入董事會，吳東進長女吳欣盈也進入董事會，吳東賢小女兒吳昕嬡亦首度進入董事會。

泛新光家族拿下10席

新光三越最新13席董事名單出爐，日方三越伊勢丹從過去的6席董事降為3席，泛新光家族拿下10席，包括吳東昇、吳昕達、吳昕陽、吳昕昌、吳東進、吳欣盈、林伯翰、吳昕恩、吳昕嬡、新和資本代表，另有三席監察人。

新光三越經營向來是由吳東興家族負責，一直擁有3席董事，2019年因吳昕達在董事改選時意外落馬，加上前董事長吳東興離世，董事由3席降至2席，此次吳東興家族重新取得3席董事，預料之後吳東昇可望續任新光三越董事長，吳昕陽續任總經理。

新光三越近年來不斷上演主導權之爭，今年因台新金（2887）與新光金（2888）的合併案，吳東進與吳東亮兄弟之爭延燒至新光三越的董監改選，日本三越伊勢丹不想再夾在泛新光吳家的家族大亂鬥中，提早在5月釋出21.5%新光三越股權，手上新光三越持股減半，釋出的股權由新昕資本拿下，交易金額約120億元，新光家族在新光三越持股提高到接近80%。

新光三越表示，昨日召開股東常會，並依法完成新任董事及監察人選舉，將另擇期召開董事會，進行董事長與副董事長選舉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財