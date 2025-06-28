新光三越董事改選 東興三兄弟重返董事會

新光三越昨日召開股東會改選董事，董事會將另擇期召開，進行董事長與副董事長選舉。 （記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越昨日召開股東會，改選董事與監察人，因日方釋股給泛新光家族的新昕資本，昨日董事改選由新昕資本主導，吳東興家族三兄弟吳昕達、吳昕陽、吳昕昌全數進入董事會，吳東進長女吳欣盈也進入董事會，吳東賢小女兒吳昕嬡亦首度進入董事會。

泛新光家族拿下10席

新光三越最新13席董事名單出爐，日方三越伊勢丹從過去的6席董事降為3席，泛新光家族拿下10席，包括吳東昇、吳昕達、吳昕陽、吳昕昌、吳東進、吳欣盈、林伯翰、吳昕恩、吳昕嬡、新和資本代表，另有三席監察人。

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新光三越經營向來是由吳東興家族負責，一直擁有3席董事，2019年因吳昕達在董事改選時意外落馬，加上前董事長吳東興離世，董事由3席降至2席，此次吳東興家族重新取得3席董事，預料之後吳東昇可望續任新光三越董事長，吳昕陽續任總經理。

新光三越近年來不斷上演主導權之爭，今年因台新金（2887）與新光金（2888）的合併案，吳東進與吳東亮兄弟之爭延燒至新光三越的董監改選，日本三越伊勢丹不想再夾在泛新光吳家的家族大亂鬥中，提早在5月釋出21.5%新光三越股權，手上新光三越持股減半，釋出的股權由新昕資本拿下，交易金額約120億元，新光家族在新光三越持股提高到接近80%。

新光三越表示，昨日召開股東常會，並依法完成新任董事及監察人選舉，將另擇期召開董事會，進行董事長與副董事長選舉。

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