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風電3-3選商延後 經濟部：持續盤點意見

2025/06/27 05:30

經濟部次長賴建信。（資料照，記者羅沛德攝）經濟部次長賴建信。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝頻頻強調風電目標是如期併網，先前已大刀闊斧收回潛力場址海峽一風場開發權，並指示區塊開發三之三期選商草案擬在本月底出爐。但因三之一、三之二期風場恐因排程過近，導致原已緩慢的融資進度更加難行；經濟部次長賴建信昨表示，評估選商草案公告尚需一點時間，希望給予適宜的時間鋪排，有助於推動未來風場順利運作。

眾多風電開發業者間主要爭執點在於三之三期選商時間點如果過早，將影響三之一、三之二期風場與企業洽談CPPA（企業購售電合約）的順利度，目前緊急呼籲經濟部盡快公布三之三期選商草案的開發商，都是手上未握有三之一、三之二期風場開發權的開發商，包括沃旭能源、天豐新能源等。

賴建信昨表示，能源署持續盤點業者、地方政府的意見，評估草案公告尚需多一點時間，「給大家比較適宜的時間鋪排，對未來工作也有幫助」。

風電圈人士直言，政策必須有持續性，能源署對風場開發的裝置容量都有規劃排程，安排要供應企業哪一年度的綠電，三之三期併網時間約在二○三○至二○三二年，假設收回融資不順的三之一、三之二期風場擠進三之三期選商，原先規劃綠電上線的時間點也會延後，且還要考量國際地緣政治變動的外部風險，例如二○二二年烏俄戰爭後掀起歐洲搶船潮，燃料、鋼料成本高漲，都推升了風場建置成本。全押在三之三期，徒增「蛋放在同一窩孵」的高風險，三之三期重要但較不迫切，排解三之一、三之二期難題才是當務之急。

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