中市標售17筆土地 只有3封標單

中市府昨天標售水湳等17筆土地，只標出三筆，其中，位於大巨蛋旁逢大段二十二的創研二溢價率為4.75％，以38億6101萬元標出，成為此三筆中標售最高金額。（記者廖耀東攝）

標脫率僅17.65％ 創近年中市府賣地最冷清紀錄

〔記者蘇金鳳／台中報導〕不甩中央銀行選擇性信用管制打炒房、土建融限縮，台中市政府地政局二十六日標售水湳機場原址區段徵收區，以及太平新光地區區段徵收區等十七筆配餘地，但僅三封標單，投標相當冷清，標脫率十七．六五％，其中，位於大巨蛋旁逢大段二十二的創研二溢價率為四．七五％，以三十八億六一○一萬元標出，成為此三筆中標售最高金額，三筆標脫金額共約六十一．五億元，溢價率僅三％。

僅3筆成交 溢價率3％

雖然中市府地政局表示，並未統計近幾年來土地標脫率；但業者私下說，此次的標脫率恐創下近幾年來中市府賣地最冷清紀錄。

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議員諷：意在添房市柴火

民進黨議員陳淑華、黃守達及陳雅惠指出，三筆都在大巨蛋附近，質疑盧秀燕藉大巨蛋議題炒作土地，表面上是規劃重大建設，實則是添房市柴火；地政局回應指出，配餘地依規定以公開標售方式回收抵付開發成本，並促進土地資源有效利用，標售如有盈餘將挹注公共建設，提升市民生活品質。

三封標單分別是位在大巨蛋的逢大段二十二、創研段十二及文商段五十。其中逢大段二十二就位在大巨蛋旁，共三八一八坪，只有一個標單，以約三十八．六億元得標，溢價率四．七五％，每坪約一○一．一萬元，傳出是惠宇建設董事長張健均以個人名義標得，未來將採合建。

第二案為北屯區創研段十二，為七九五．五○坪，以八．三七億元得標，每坪一○五．二萬元；第三案西屯文商段，號稱為中央公園前排，為四七五．一坪．得標金額為十四．五四億元，每坪三○六萬元，為三筆單價最高的。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中便表示，此次雖釋出多筆方正的千坪土地，但因土地規模大，有能力砸大錢投入的業者本就不多，加上大環境仍受央行信用管制的拘束，房地產買氣尚未復甦，導致業者購地更加保守，追價意願也不高，使台中本次土地標售繳出近幾年最慘澹的成績單。

現場很多業者表示，由於現今銀行貸款成數低，開發市場低迷，而且土地區塊大，很多業者無能力標售，若分割標售，標脫率會提高；地政局副局長劉正倫表示，會考慮分割標售。

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