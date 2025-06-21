財經青紅燈》對中曝險的門檻

國銀獲利最多是香港，今年第一季獲利127.4億元，創歷年同期最高。（記者王孟倫攝）

■王孟倫

為了控管本國銀行對中國曝險，金管會多年前訂出法定門檻標準，即曝險額度不得超過核算淨值的一倍（100％）；不過，既然目的是控管風險，就應該要「與時俱進」且適度調整，才能符合當下所用，否則容易淪為「形式」，無法發揮把關效果。

先來說說，現行的控管曝險的法定門檻是什麼？那些項目需要計算？根據金管會訂出標準，國銀對中國曝險總額，也就是「授信、投資及同業資金拆存金額」，不得逾核算淨值的100％；如果以最新數字來看，今年四月底為17.2％，目前實際占比遠遠低於法定標準要求，還差上一大截，似乎不擔心風險問題。

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因為上限標準是淨值的100％，目前是17.2％，理論上，國銀對中國曝險額度，理當是「高枕無憂」，畢竟完全沒有超標的顧慮；實際上，我國金融市場仍過度依賴中國，過度集中在單一市場，原本就不是健康的營運方式。

其次，這套公式是建立在風險承受能力，也就是說，曝險金額多寡會受到淨值影響，淨值越高、當然承受風險能力就越大；若想要承做更大的業務風險，只要將淨值規模不斷擴大即可。

然而，單純的數字是死的，無法充分反映出真實狀態。若以對中曝險問題來看，兩岸的金融規模懸殊、制度也截然不同，一邊是高度控管一邊是自由市場競爭，「對國銀來說，中國市場本身就是風險」。

數字是無法直接丈量出市場真實風險的強弱高低；尤其是國銀對中曝險占比於2010年制定，當前國際經濟情勢與兩岸金融狀況，與15年前有多大落差？既然今非昔比，那麼對中國的金融監理門檻，是否到了該好好檢討的時候呢？

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