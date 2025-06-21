飆股幕後》未來2年營運可期 漢唐飆出新天價

漢唐承接台積電案多個案場，股價衝6百元。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

無塵室廠工程廠漢唐（2404）挾營運基本面利多、外資捧場帶動下，昨盤中飆上621元新天價，終場收611元，上漲19元，創收盤新高價，自五月以來，漲幅近四成。

台積美2廠無塵室 漢唐統包

漢唐是台積電（2330）長期配合建廠無塵室工程合作夥伴，由於台積電先進製程獨霸、大接AI晶片訂單，在國內外積極擴產，不管先進製程或先進封裝，漢唐也跟著成為最受惠的無塵室工程廠。

請繼續往下閱讀...

業界傳出，台積電美國亞利桑納廠、台灣新竹寶山與高雄2奈米晶圓廠、南科先進封裝廠等無塵室工程，皆由漢唐承包，此外，記憶體大廠美光也是漢唐主要客戶。美國是漢唐最主要的海外市場，目前台積電美國二廠無塵室工程甚至擴大由漢唐統包，新加坡也有專案進行中。

在接單方面，漢唐日前在法說會公布，今年截至5月底為止，接單金額已累計至836.76億元，目前累計在手訂單金額已高達1322.66億元，漢唐預期這些在手訂單，將在未來二年左右，逐漸化為營收，意即將挹注未來二年營運成長可期。漢唐去年營收為474億元。

漢唐去年賺61.9億元，創歷史新高，每股稅後盈餘32.94元，每股配發28元現金股利。今年第一季毛利率23.2%，年增10.7個百分點，連續三季毛利率逾20%，稅後盈餘19.89億元，年增56.2%，每股稅後盈餘10.55元，創單季獲利新高。

在籌碼面方面，外資5月買超6737張，6月以來，買超擴大至17623張，持股比上升至33.75%；投信則反由買轉賣，5月賣超2636張，6月續賣超16361張，呈現土洋對作局面。但漢唐近期股價漲多，法人提醒投資人追高宜留意拉回風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法