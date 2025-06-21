趨勢分析》技術面轉弱 月線附近低接

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，中東政局不穩定，美股近期震盪拉回，加權指數在年線與半年線震盪整理。（資料照）

以伊戰事持續升溫，美國可能出手攻打伊朗，市場憂心戰事擴大，台股昨日早盤企圖反攻，無奈隨即受到摜壓，一度重挫逾200點，回測月線支撐，中小型電子股表現相對弱勢，台積電（2330）在平盤附近震盪，廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）等電子權值股力撐，最後一盤因富時指數調整台股權重與成份股而爆出逾1500億大量，台積電急拉20元，帶動加權指數由黑翻紅，終場上漲42.24點，收在22045.74點，成交量約4519億元。

3大法人昨合計賣超94.2億元，其中外資賣超49.1億元、投信買超13.2億元、自營商賣超58.2億元；外資台指期淨空單昨小減925口，累積外資期貨淨空單逾4.44萬口。

請繼續往下閱讀...

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，中東政局不穩定，美股近期震盪拉回，加權指數在年線與半年線震盪整理，市場擔憂對等關稅與晶片關稅相關議題，在不確定因素相對較高的狀況下，台股對比國際股市，無論是美股、歐股或亞股都較弱勢，尤其全球股市陸續站上年線，目前只有台股還在年線以下整理，但台股仍會和國際股市走相同的路，只要美股能夠走高，台股還是有走高機會，近期震盪整理，拉回到月線附近，都是很好分批逢低布局機會。

統一證券表示，加權指數跌破年線，也失守5日、10日均線，技術指標日KD與RSI再度轉折向下，技術面受非經濟因素干擾，有轉弱跡象，OTC指數相對加權指數弱勢，短線仍須提防高檔震盪，操作建議低接不追高。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法