美國贏的方程式 童子賢︰聚焦高階服務業 非拚製造業回流

和碩董事長童子賢昨日以「川普二．○對產業的影響與因應之道」發表專題演說。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩董事長童子賢昨日以「川普二．○對產業的影響與因應之道」發表專題演說，他強調，美國現在的高階服務業才是「贏的方程式」，若繼續推動製造業回流，不僅違背產業結構、與現實脫節，也可能導致美國失去全球經濟與政治的領導地位，關稅更不可能讓美國走向富裕。

童子賢分析，全球正處於「川普二．○」的時代，雖然美方政策更為熟練且快速推行，然而其經濟政策多數仍為「討好選民」的短期手段，例如高喊美國財政赤字嚴重，卻又大幅推動減稅，「喊錢不夠用，又叫大家繼續少繳管理費」，令人難以理解；在製造業方面，川普鼓吹工業回流，但事實上，製造業投資期長、變動慢，難以與總統任期等短週期政策匹配。

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他直言，美國當前產業投資面臨最大挑戰就是「政策搖擺」，尤其對半導體等重資本產業而言，設備投資通常是廠房本體的三到五倍，廠商只能先建「空殼」，待訂單確定後才敢擴充，這種情況將加劇企業決策壓力，也拖累供應鏈效率。

童子賢懷疑，美國重返製造與現實脫節，除了人力昂貴與人才短缺外，美國早已缺乏上下游完整的產業鏈，根本難以重組昔日製造霸主的地位，當高所得、高工資，又缺人才、缺產業鏈，美國怎麼重返製造？

童子賢認為，美國真正的優勢是以高階服務業為核心的經濟模式，例如，智慧手機產業中六成以上的附加價值掌握在設計、行銷與系統整合等美國企業手中，製造端僅分得不到三成；美國的GDP高達二十八．二兆美元，占全球二十五％，正是因為掌握了這樣的分工邏輯與附加價值，這才是美國真正贏的方程式！

台灣維持全球化視野 不應依賴美國市場

針對台灣未來的處境，童子賢建議不應被短期政策擺布，應持續強化AI（人工智慧）、電動車與先進晶片等領域的優勢，且維持全球化視野，不應一味依賴美國市場；台灣貿易額早已超越GDP，外匯存底與世界第一的人口大國印度並駕齊驅，這是憑藉實力累積的成果，但若缺乏長期能源、人才與法規支撐，優勢也可能逐漸流失。

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