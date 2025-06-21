央行報告︰美元、美債地位難撼動

美元資產難以取代

國際貨幣準備 歐元遠低於美元

〔記者高嘉和／台北報導〕根據中央銀行最新研究報告，就國際準備貨幣功能而言、尤其是價值儲藏，美元均具支配地位，即使排名第二的歐元，占比仍遠低於美元，當前並無其他貨幣可替代美元地位；且美國金融巿場深度與廣度足以胃納全球超額儲蓄，這才是維繫國際貨幣制度以美元為核心的主因。在可預見未來，全球金融巿場仍將高度倚賴美元資產。

只有美元資產才能胃納全球超額儲蓄 去美元化不容易

報告基於五大理由說明，儘管川普二．○政策使市場對美國債信產生疑慮，「去美元化」風潮似再興起，但短期內一般認為，只有美元資產才能夠胃納全球超額儲蓄，「去美元化」並不容易。

請繼續往下閱讀...

一是「優異的債信與流動性」。美國公債被視為最廣為接受的高品質資產，債信評等（AA+）在G7國家中位居前列，且在國際清算銀行（BIS）的銀行資本計提規定中風險權數為零；且美國債券市場深度與廣度居全球之首，美國公債平均每日交易量約一兆美元，附買回交易（repo）約五兆美元，為全球金融市場的融資需求提供充裕流動性。

二是「穩健的外國投資者持有比重」。儘管中國在烏俄戰爭爆發後持有金額逐步減少，但整體外國官方投資人持有金額仍呈穩定趨勢，外國非官方投資人持有金額也逐年成長。

三是「穩定的再融資規劃」。美國財政部對公債的融資規劃相當穩定，短、中、長期公債到期後即不斷地進行再融資，有效分散了大量債務集中到期的壓力。

四是「監管與金融創新助益」。美國金融監理機構積極推動放鬆銀行持有美債部位的資本規範，例如調整補充槓桿比率（SLR），這有助於降低銀行持有美國公債所需的資本負擔；另以美元或美國國庫券為擔保的穩定幣市場快速成長，部分短期國庫券需求已由穩定幣市場吸收，有機構預估到二○三○年，為發行穩定幣對短期公債的需求可能成長至一．二兆到二兆美元，進一步增強美元的支配地位。

五是「全球金融資產的定價基石」。美國公債殖利率是全球金融資產的定價基石，一旦美債市場崩盤，將連帶導致美國其他金融商品利率飆升，不僅嚴重影響美國經濟，更會衝擊全球資本移動和風險資產價格，使全球金融嚴重受創。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法