財經青紅燈》如此王子不如漢子

在輝達入駐北士科議題上，北市府近來透過所謂「知情人士」，屢屢放話修理民間企業，來形塑「王子」扛起爛攤、勇於任事的形象，實在是大可不必。（資料照）

2024年角逐總統大位敗選後，國民黨陣營似乎看衰「漢子」新北市長侯友宜的光環不再，所謂「藍營三子」，「漢子」被「王子」的台北市長蔣萬安取代，與盧秀燕（燕子）、立法院長韓國瑜（禿子）成為「藍營新三子」。而在輝達入駐北士科議題上，北市府近來透過所謂「知情人士」，屢屢放話修理民間企業，來形塑「王子」扛起爛攤、勇於任事的形象，實在是大可不必。

輝達海外總部宣布落腳北士科後，北市府就一再放話，稱「有告知輝達這塊地有很大困難」、「新光財務困難恐蓋不起來」，不然就是推說「新壽擺爛」等，且影射說高市府是「黃雀在後」；更有甚者，先吹捧蔣市府在「金牌救援」大巨蛋後，又得收拾前朝柯市府爛攤來搶救T17、T18土地BOT案，表面是藍白一家親、背後卻猛踩柯市府。

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其實「新新併」成局之後，標下北士科T17、T18土地BOT案的新壽早已放下身段，可說是忍痛全力配合輝達，最快的方式就是地上權移轉，且在法律上沒有疑義，只需北市府准駁；但北市府卻刻意釋放出各方角力僵持的假象，來提高蔣市府的救援難度，卻忘了輝達選定北士科，等同是幫王子可在藍營新領導人中「封冠加冕」，北市府理應是積極溝通才對，實在沒有必要打壓企業，多此一舉幫「王子」擦脂抹粉。

另一向重視形象的「燕子」，近來也陷入「中火無煤」的惡性螺旋，不僅忘了她上任6年，中火發電早就不夠台中自己用，且缺口越來越大，還跟著藍營議員一搭一唱，喊出2026年中火可提早無煤，不僅機組裝置容量簡單的加減都算錯，還將之前被中市府卡關都審而延宕的中佳，拉出來為自己背書。

如此還不如漢子留下來，雖然口拙、但至少不會踩踏企業、只為了自己的形象工程。（高嘉和）

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