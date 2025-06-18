財經青紅燈》黑天鵝滿天飛

近期中東衝突直接影響牽動能源價格，油價也進入高波動期。圖為伊朗德黑蘭的沙蘭（Sharan）儲油槽15日遭以色列攻擊後烈焰沖天，民眾在橋上目擊驚心動魄的景象。 （路透檔案照）

今年是「黑天鵝」滿天飛的一年，從美國總統川普拋出對等關稅、揚言撤換聯準會主席、到以色列攻擊伊朗等，「政策不可預測性」及「地緣政治風險」不斷衝擊全球金融市場及國際經貿情勢，導致股匯債市劇烈波動，全球經貿體系陷入深層不安。以目前情勢看來，這種不安及波動還會持續一段時間，如何避險成為投資新顯學。

川普上任以來，不斷拋出關稅措施，先是對中國、加拿大及墨西哥課徵芬太尼關稅，接著宣布鋼鋁、汽車關稅，最後祭出震撼全球的「對等關稅」；儘管對等關稅暫緩90天，但川普態度變化莫測，後續如何出招沒有人說得準，川普成為最大「黑天鵝」已是市場共識，可以預見的是，在川普任內，這種「政策不可預測性」可能成為新常態。

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目前美國與各國處於貿易談判階段，美英已達成貿易協議，美國維持對英國商品課徵10%關稅；而美中第二階段談判，中國對美國關稅維持10%，美國對中國則課徵關稅55%，包括拜登政府時代對中國關稅25%、芬太尼關稅20%，加上基準關稅10%。以此看來，基準關稅10%應是川普政府的「地板價」，果真如此，「對等關稅」衝擊可望大大降低。

從經濟學角度而言，相對價格比絕對價格更重要，如果各國都被加徵相同關稅，對台灣的影響就不大；若能爭取低於他國的關稅，對台灣反而有利。因此，對美談判如何爭取不高於他國的關稅，考驗我國的談判能力與談判籌碼。

除了川普這隻最大「黑天鵝」之外，地緣政治衝突也加劇，不知從哪裡又會飛出一隻「黑天鵝」。近期中東衝突直接影響牽動能源價格，油價也進入高波動期，股、匯、債、油市均處於震盪階段，「危機入市」通常伴隨高風險，不少企業及投資人已開始調整投資策略，避險資產成為資金新去路。（鄭琪芳）

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