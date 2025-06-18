晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》黑天鵝滿天飛

2025/06/18 05:30

近期中東衝突直接影響牽動能源價格，油價也進入高波動期。圖為伊朗德黑蘭的沙蘭（Sharan）儲油槽15日遭以色列攻擊後烈焰沖天，民眾在橋上目擊驚心動魄的景象。 （路透檔案照）近期中東衝突直接影響牽動能源價格，油價也進入高波動期。圖為伊朗德黑蘭的沙蘭（Sharan）儲油槽15日遭以色列攻擊後烈焰沖天，民眾在橋上目擊驚心動魄的景象。 （路透檔案照）

今年是「黑天鵝」滿天飛的一年，從美國總統川普拋出對等關稅、揚言撤換聯準會主席、到以色列攻擊伊朗等，「政策不可預測性」及「地緣政治風險」不斷衝擊全球金融市場及國際經貿情勢，導致股匯債市劇烈波動，全球經貿體系陷入深層不安。以目前情勢看來，這種不安及波動還會持續一段時間，如何避險成為投資新顯學。

川普上任以來，不斷拋出關稅措施，先是對中國、加拿大及墨西哥課徵芬太尼關稅，接著宣布鋼鋁、汽車關稅，最後祭出震撼全球的「對等關稅」；儘管對等關稅暫緩90天，但川普態度變化莫測，後續如何出招沒有人說得準，川普成為最大「黑天鵝」已是市場共識，可以預見的是，在川普任內，這種「政策不可預測性」可能成為新常態。

目前美國與各國處於貿易談判階段，美英已達成貿易協議，美國維持對英國商品課徵10%關稅；而美中第二階段談判，中國對美國關稅維持10%，美國對中國則課徵關稅55%，包括拜登政府時代對中國關稅25%、芬太尼關稅20%，加上基準關稅10%。以此看來，基準關稅10%應是川普政府的「地板價」，果真如此，「對等關稅」衝擊可望大大降低。

從經濟學角度而言，相對價格比絕對價格更重要，如果各國都被加徵相同關稅，對台灣的影響就不大；若能爭取低於他國的關稅，對台灣反而有利。因此，對美談判如何爭取不高於他國的關稅，考驗我國的談判能力與談判籌碼。

除了川普這隻最大「黑天鵝」之外，地緣政治衝突也加劇，不知從哪裡又會飛出一隻「黑天鵝」。近期中東衝突直接影響牽動能源價格，油價也進入高波動期，股、匯、債、油市均處於震盪階段，「危機入市」通常伴隨高風險，不少企業及投資人已開始調整投資策略，避險資產成為資金新去路。（鄭琪芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財