中國檢測技術偏中低階 閎康：台廠包辦美系高階訂單

國內檢測分析廠閎康（3587）董事長謝詠芬表示，公司AI相關的預燒（Burn in）測試案接單已熱到明年。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國積極扶植半導體業建立自主供應鏈，包括檢測分析廠商也逐漸冒出，但目前技術偏向中低階產品，美系大廠AI相關高階產品的訂單皆落在台廠手上；國內檢測分析廠閎康（3587）董事長謝詠芬表示，公司AI相關的預燒（Burn in）測試案接單已熱到明年。

AI預燒測試案 接單到明年

謝詠芬指出，中國檢測分析廠商有20家之多，但目前技術偏中低階產品；AI驅動高頻、高速效能的晶片需求大增，這類高階產品都需要用到超高瓦數的預燒設備測試，閎康等台灣檢測分析廠主要針對相關研發產品進行測試，產品量產之後另有後段封測廠承接訂單。

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謝詠芬表示，AI相關高階晶片因技術難度高，不僅測試時間長，且單價比一般案子高出百倍之多，美系大廠除了輝達自設實驗室沒有委外，其他包括超微、亞馬遜等大廠都與閎康進行合作，因應客戶訂單需求，閎康已規劃在桃園金山街增設專屬實驗室，投資高階設備，估計今年第四季顯現營運效益，明年第一季與第二季挹注營運會更明顯。

展望下半年，謝詠芬說明，受惠AI晶片的驗證持續放量、自駕車的驗證需求加溫，加上日本熊本與北海道等海外實驗室佈局進入收割期，預估下半年營運將會比上半年好。

至於匯率影響，謝詠芬表示，閎康各地實驗室的收款以當地貨幣為主，美元為收入之一，但非主要，資本支出也採美元計算，以自然避險，整體而言，新台幣升值，難以避免影響營運，但會致力將衝擊降低。

對於矽光子（CPO）的佈局，謝詠芬指出，閎康創立以來，除了建立矽晶片檢測分析技術之外，也長期支持與協助跟光相關的雷射元件供應商，她對自家技術很有信心，也認為目前產業界還在研發矽光子技術階段，矽與光如何整合的走向尚不確定，更別提生意接單量，談到設備投資，預期最晚第三季將會拍板定案。

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