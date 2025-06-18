華新科啟動交棒計畫／大成第三代進董事會

大成長城（1210）董事長韓家宇（中）表示，面對國際多變情勢，大成將加快佈局海內外市場。（記者楊雅民攝）

〔記者張慧雯、楊雅民／綜合報導〕被動元件大廠華新科（2492）、飼料和白肉雞大廠大成長城（1210）昨日舉行股東會，同步啟動接班交棒計畫。華新科董事長焦佑衡表示，接下來著重集團內部事業整合，並啟動交棒計畫，期待未來能當個「好的投資者」就好；大成則進行董事改選，韓家第3代韓芳豪和韓芳祖首度進入董事會，分別接替其父親韓家宸和韓家寰的董事席次，展開接班佈局。

華新科股東會，董座焦佑衡會後表示啟動交棒計畫。（記者張慧雯攝）

焦佑衡︰未來當個好投資者

焦佑衡表示，目前華新科集團有十多家上市櫃公司，自2023年開始就啟動總經理輪調制度，就是為了培養高階經理人、落實接班人計劃，目前最重要的工作就是把各事業整合好，交給專業經理人，以期未來「做個好的投資者」就好。

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在營運面方面，他提到，華科事業群在內蒙古掌握稀土技術跟材料，至於是否能出口還是要看中國政策與許可進展。此外去年底集團旗下精成科（6191）收購PCB日商Lincstech，今年2月閎暉（3311）公開收購日本FDK株式會社約45%股權，集團相關布局漸趨完整，目前並沒有新的併購案，將著重於整合工作。

大成四兄弟 兩扛旗兩交棒

昨日大成的董事改選，韓家第2代四兄弟中的老大韓家宇昨續被推舉為董事長，老四韓家寅也續任大成長城董事，老二韓家宸及老三韓家寰正式退居第二線。新任董事韓芳豪2022年6月已先接下大成總經理棒子，韓芳祖過去跟著其父親韓家寰主要負責大成集團中國的業務，歷練過大成董事長特助、大成食品（亞洲）公司主席特助、食品事業群飼料及動物營養群資深副總。

大成董事長韓家宇表示，面對國際多變情勢，大成將加快佈局海內外市場，觀察美國市場對於亞洲食品需求大幅成長，大成去年收購美國德州Amy Food食品加工廠，主要生產厚皮春捲，目前產能已滿載，正評估原地擴廠或購地擴廠。韓家宇說，大成明年好幾個廠都蓋好了，開始投產，海內外都在佈局，集團將有好幾個成長動力，營運可望一年比一年好。

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