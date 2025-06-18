電動機車3項加碼 汰舊換新最高補助8千

為提高民眾轉換電動機車的意願，經濟部加碼汰舊換新補助，每台舊燃油機車換新電動機車加碼一千元、最高八千元。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為提高民眾轉換電動機車的意願，經濟部加碼汰舊換新補助，每台舊燃油機車換新電動機車加碼一千元、最高八千元；共享運具業者每輛車的最高補助金額將由原本三五○○元提高至四五○○元；另同步強化充換電站服務量能，每座能源補充設施補助業者上限從原三十萬元提高至六十萬元。

經濟部已修正補助要點，分別就消費者、共享運具業者及電動機車業者，提供加碼補助措施，方案實施到二○二六年底。

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經濟部產業發展署說明，民眾只要報廢一台十年以上的老舊燃油機車，並購買任一款由經濟部認可的電動機車，即可獲得加碼補助一千元；換言之，汰除老舊燃氣機車換新購入一輛電動機車，加上原本經濟部補助最高七千元，補助金額合計最高將可達八千元。

此外，為鼓勵業者將車隊轉換為電動機車及擴大車隊規模，產發署指出，業者若選擇受認可車款，經申請核可後，每輛車的最高補助金額將由原本三五○○元提高至四五○○元。

能源補充設施補助增至60萬

另考量到換電站攸關交換式電動機車使用的便利性，為鼓勵業者建置大型站點或現地擴充機組，滿足熱區尖峰時段換電需求，經濟部將每座機組補助金額由三十萬元提高至六十萬元。

除上述加碼補助項目外，經濟部同步持續輔導機車行升級轉型，讓每個想轉型的車行老闆都能學會維修電動機車技能，讓機車行能修也能賣電動機車。經濟部每年編列一．五億元經費補助全台傳統車行轉型，車行如購買試乘車或電動車的電腦輔導工具，一年最多領十一萬元，每年都可申請。

產發署也提醒，有意購買電動機車的民眾，務必確認所購車款是經濟部認可的車款，並透過受認可車廠或其授權經銷商提出補助申請，以保障相關權益。

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