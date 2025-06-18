小屋頂光電補助 尚餘6.8億預算可申請

經濟部獎勵家戶屋頂設置太陽光電，目前尚有近七億元經費可提供申請補助。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部衝刺太陽光電建置，針對小屋頂祭出獎勵，推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，每瓩補助三千元、單案最高獎勵三十萬元；經濟部昨核定近兩年約十三．六億元經費，估有逾四萬棟戶可設置屋頂光電，而經費尚有近七億元未用罄，鼓勵各縣市後續可再次提出補助申請。

單案最高獎勵30萬元

經濟部說明，我國屋頂光電至今年四月底已設置九．二八GW，大幅超越原訂八GW設置目標。為了加速小型光電設置意願，政府針對屋頂面積一千平方公尺以下的私有建築物，推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，給予補助獎勵，每瓩補助三千元，單案最高三十萬元為限，計畫分四年執行，每年預算約十．二億元，合計有四十．八億元。

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經濟部昨核定今、明年預算共十三．六億元，估算可增加逾四百MW設置量，經費還有近六．八億元額度可用，換算還能增加超過二百MW，經濟部呼籲各縣市後續執行時，若經費不敷使用，可再次提出補助申請。

經濟部公告各縣市核定情形，全台僅連江縣掛零未申請，中南部光電大縣，包括高雄市、台中市這兩年各拿一．六億元最多，台南市、雲林縣各有一億元；不過小屋頂光電與住宅型態也有關聯，東部的宜蘭縣透天宅較多，這兩年共獲得八千萬元，而寸土寸金、集合住宅型態為主的台北市申請補助金額最低，兩年僅六百萬元。

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