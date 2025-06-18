詐騙廣告、內容審查爭議不斷 Meta美高層七月來台拜會

數位發展部官員昨天透露，Meta美國總部高層七月將來台拜訪數發部等政府單位，談話將觸及打擊詐騙、內容審查、人工智慧發展等。（路透檔案照）

〔記者徐子苓／台北報導〕科技巨頭Meta旗下的Facebook近年屢爆內容審查、詐騙訊息等爭議，數位發展部官員昨天透露，Meta美國總部高層七月將來台拜訪數發部等政府單位，談話將觸及打擊詐騙、內容審查、人工智慧發展等。過往Meta多派出來自新加坡的亞太高層訪台，此次美國總部高層罕見親自來台，顯示對台灣市場的重視。

預計將與數發部討論打詐事宜

臉書（Facebook）一名離職員工數月前在美國國會作證時指出，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）看上中國市場的龐大利益而與中共合作，甚至親自推動臉書的審查工具，只要台灣、香港貼文瀏覽次數破萬，這項工具就會自動將貼文提交「總編輯」檢視，中共官員還會對此下指導棋。

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事實上，台灣網友間早已流傳多年，臉書疑似將台灣貼文的審查團隊設於中國，會限制反中或與自由民主有關的貼文。有網友發現，只要在貼文中提到特定政治類的詞彙，就會被演算法限制流量；但此說法始終未獲官方證實。

對此，Meta五月罕見在台發布聲明，強調從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查，也從未向中國政府分享任何台灣用戶的資料；並鄭重澄清Meta的內容審查團隊從未設立於中國，而是聘請以繁體中文為母語的台灣人檢視來自台灣的內容。

此外，Meta也常被詬病成為詐騙的溫床，五月才因兩案廣告出資者、刊播者不明，被數發部依「打詐專法」開罰共一百萬元。近日數發部又收到二十多例Meta廣告資訊揭露不完全的案子，已發函請Meta陳述意見，最快本週處分結果就會出爐。

數發部官員表示，Meta美國總部高層七月將來台拜訪，預計將和數發部討論到打詐事宜，這並不影響數發部做出開罰處分，但樂見Meta總部重視這個議題，也會向對方表達台灣政府的打詐決心，因為從數據來看，若Meta能協助從源頭把關，台灣的詐騙訊息就能降低很多。根據數發部統計，接獲通報並確認為詐騙的案件數中，有九成以上來自Meta。

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