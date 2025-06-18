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中央財源被砍 國土署籲地方共扛租補

2025/06/18 05:30

內政部國土署表示，因應中央補助財源受到排擠，明年度租金補貼將回歸中央、地方各自負擔相對比率經費模式，並再度澄清，租金補貼本來就屬於地方自治事項。（資料照）內政部國土署表示，因應中央補助財源受到排擠，明年度租金補貼將回歸中央、地方各自負擔相對比率經費模式，並再度澄清，租金補貼本來就屬於地方自治事項。（資料照）

署長吳欣修再澄清 租金補貼本就屬地方自治事項

〔記者徐義平／台北報導〕針對部分縣市長抗議地方將自籌租金補貼，內政部國土署署長吳欣修昨天再度澄清，租金補貼本來就屬於地方自治事項，且受到立法院三讀通過「財政收支劃分法修正案」衝擊，將增加釋出三七五三億元給地方，中央補助財源受到排擠，明年度租金補貼將「回到」二○二一年以前，中央、地方各自負擔相對比率經費的模式。

回歸二○二一年以前 中央、地方各自負擔相對比率

吳欣修解釋，二○二一年以前的租金補貼方案經費，是採取中央負擔七十五％、地方負擔二十五％的模式，該年度全台計畫補助戶數為十一至十二萬戶；但目前租金補貼計畫戶數已拉高至七十五萬戶，較二○二一年多出逾五倍。

若以二○二四年十二月各縣市實際撥款的租金補貼戶數來看，以台中市最多、達十三．七四萬餘戶，比台南市加上高雄市的補助戶數還要多；若明年度採中央、地方各自負擔相對比率，以自籌率三十％推估，台中市需自籌戶數推估超過四．八萬戶、自籌經費估近二十二億元，「但中央仍預計補助超過十一萬戶、補助經費超過五十億元」。且相較明年新版財劃法中央將增加釋出三七五三億元給地方，台中市估可增加二六二億元。

新北市是補助戶數第二多、去年十二月補貼達十．二四萬餘戶，若明年採地方自籌三十％經費，新北市需自籌超過十八億元、自籌補助戶數約三．六萬戶，「中央仍補助八．四萬戶、補助經費超過四十三億元」；而據估算，新北市明年統籌稅款可增加三七四億元。

台北市去年十二月撥補戶數超過六．五萬戶，明年度台北市預估自籌四十％，需自行負擔超過三萬戶、近十九億元，「中央仍補助近四．六萬戶、補助經費超過二十八億元」。台北市明年增加的統籌稅款則估達四一六億元。

吳擔憂地方將限定可負擔戶數

吳欣修最擔心的是，因全國租金補助戶數拉高至七十五萬戶，是早期計畫戶數的逾五倍之多，未來很有可能出現地方政府只規劃部分補助經費，限定可負擔戶數，額滿就不再加碼，導致整體核定戶數將受到衝擊。

他強調，這絕對不是危言聳聽，是廣大租屋族權益將受到影響的實質問題，呼籲地方政府要能夠一起承擔照顧民眾的責任。

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