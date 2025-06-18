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央行再度出手！ 台幣又創高後收貶

2025/06/18 05:30

由於外資單邊匯入影響市場穩定，中央銀行再度出手，分別於盤中、尾盤進行調節，最後新台幣匯價收在29.535元、貶1.5分。（中央社資料照）由於外資單邊匯入影響市場穩定，中央銀行再度出手，分別於盤中、尾盤進行調節，最後新台幣匯價收在29.535元、貶1.5分。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管中東局勢未明，不過市場緊張情緒和緩，台股隨美股重拾漲勢，新台幣兌美元匯率昨早盤再度升破二十九．五元關卡，直奔二十九．四六元，續創波段新高；由於外資單邊匯入影響市場穩定，中央銀行再度出手，分別於盤中、尾盤進行調節，最後新台幣匯價收在二十九．五三五元、貶一．五分，成交量略微放大至十六．○四億美元。

外匯交易員指出，相較於前一日外資買賣雙向，央行大致順應市場操作，只有在臨收盤前稍微調節；昨日出現外資單邊賣美元情況，為避免市場失衡，央行一早緊急進場提供流動性，避免新台幣升勢一發不可收拾，尾盤也提早在三點半左右開始調節，使新台幣收盤守住二十九．五元關卡。

至於二十九．五元關卡能守多久？交易員認為，本週聯準會（Fed）主席鮑爾談話以及利率點陣圖調整將是關鍵，若Fed釋出降息訊號，隨國際美元走弱，央行也不會硬守在二十九．五元。

根據央行統計，昨日美元指數反彈○．一六％，主要亞幣全面走貶，其中，日圓貶值○．二四％最多、韓元也下跌○．二一％、新台幣與新加坡幣同時貶值○．○五％、人民幣貶○．○三％。

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