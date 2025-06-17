不敵店租、外島物流成本 八方雲集將撤出馬祖

八方雲集因店租上漲及外島物流成本增加，決定撤出馬祖南竿直營店。 （取自八方雲集官方粉絲頁）

縣府提供百坪空間盼挽留

〔記者楊雅民／台北報導〕鍋貼霸主八方雲集（2753）以直營店模式進軍馬祖南竿營運近7年，如今傳出6月27日租約到期，因店租持續上漲及外島物流成本增加因素，決定撤出馬祖。

由於八方雲集是南竿唯一一家從中午營業到晚上才打烊的平價餐飲，馬祖居民聞訊哀嚎；據悉，連江縣政府為留住八方雲集，將提供樂活多功能運動中心一樓的100多坪空間，以3.5萬元的低租金出租，希望能留下八方雲集。

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有機會以加盟店型式續留

八方雲集創辦人林家鈺昨拜會連江縣政府時表示，基於企業責任，仍希望能在馬祖營業，若有合適地點，且當地居民有人願意加盟，有機會以加盟店型式在馬祖繼續營業。

八方雲集當初進軍馬祖，是因林家鈺曾在南竿津沙服役，對馬祖有特別的感情，加上友人牽線，2018年9月租下馬祖「地王」品樂大樓1、2樓，在馬祖開出外島唯一的直營店。

目前八方雲集在外島澎湖開了3家加盟店、在金門開了2家八方雲集及1家梁社漢排骨加盟店。

連鎖店業者表示，在外島開店有很多經營困難要克服，所有的原物料得從台灣本島配送，經營成本高，尤其配送很難掌控，只要遇到海象不好，船運無法如期送貨，一週一配就斷貨了。

八方雲集集團董事長林欣怡表示，面對原物料、人力成本上漲、長期缺工及消費者支出習慣改變等多重挑戰，八方雲集始終專注於消費者日常三餐的剛性需求市場。

加速拓展美國市場

主力品牌八方雲集與梁社漢排骨在市場中已經站穩陣腳，在全台分別開出1029間和236間分店，芳珍蔬食品牌原本開了28家，經過汰弱存強，目前剩6家分店。

八方雲集也加速拓展美國市場，未來海外將以美國加州、德州為雙核心據點，在營運模式更穩健後，不排除拓展至美國其他州別甚至其他國家，透過標準化複製達到規模經濟效果。

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