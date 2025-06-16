〈財經週報-限貸再起〉蛇年房市難回溫 接待中心送外賣多過看屋

目前新案推出時間能延就延，預期蛇年房市回溫無望。（資料照）

記者徐義平／專題報導

今年前3月全國預售屋揭露件數已連續單月不到5千件，加上今年前4月六都買賣移轉棟數僅6.5萬棟、年減26.3%，預售屋、中古屋買氣呈「雙殺」情況，尤其買氣最慘時間點，甚至出現接待中心「送外賣的人比看房的人還多」的情形，更有新案市調機構認為，蛇年房市已無望回溫。

美國關稅、台幣升值 蛇年房市回溫無望

根據預售屋最新實價揭露，去年買氣最熱時，全台單月揭露件數逾1.66萬件，現在卻要花3個月、甚至更久才能去化，主要縣市中又以中南部及新竹縣市預售屋買氣降幅最大，約耗時5個月才能勉強達到熱絡時1個月的交易量。

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根據《住展》雜誌統計，4月北台灣待售建案走升至1271案，為3年半來最多。發言人陳炳辰分析，目前建商多認為新案推出時間能延就延，加上目前景氣籠罩在美國關稅、台幣升值陰霾，上半年房市應傳不出好消息，而下半年在暑假、颱風、民俗月等因素干擾下，預期蛇年房市回溫無望。

由於房市買氣太差，今年329檔期陸續有建案祭出買屋送裝潢、送家電，甚至打出低首付、訂金或簽約金等優惠，房產業者認為，送裝潢實質上就是一種變相折價。

買氣明顯退場 超漲區房價鬆動壓力大

觀察房價走勢，內政部發布去年第四季全國住宅價格指數150.98，季漲0.86%，是2020年第三季以來季漲幅最小的一季，而六都中有半數漲幅低於1%。房產業者認為，在央行信用管制與房貸總量管制雙管齊下後，去年第4季房價上漲力道已明顯弱化。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，過去受央行限貸衝擊、海嘯第一排主要是成屋市場，但「平均地權條例」修正案禁止預售屋轉售後，等於斷了購買預售屋民眾中途換約獲利或避險的退路，也形成預售屋上漲時呈現超漲，買方搶房、拱高價的情形，但現在買氣下跌時卻乏人問津的極端現象。

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