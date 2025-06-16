〈財經週報-限貸再起〉 交屋潮強碰最強限貸令 房貸族求貸無門

近1年多全國買賣移轉棟數逐月走勢

記者徐義平／專題報導

2022至2024年，全國共賣掉近32萬戶預售屋，總銷金額高達5.23兆元。（中央社資料照）

2022至2024年，全國共賣掉近32萬戶預售屋，總銷金額高達5.23兆元；而根據內政部彙整，2024年全國住宅類使用執照核發戶數全年高達13.81萬戶，寫下近10年新高。房產業者指出，多項數據顯示，這幾年全台將面臨龐大交屋潮，隨之而來則是房貸需求激增。

不過，房產業者擔憂，現階段受限央行第七波選擇性信用管制，以及銀行房貸資金水位高的警戒未解，恐怕無法在短期內即時支應龐大交屋潮所需的房貸缺口，最終房貸族不是得無奈接受較高的利息就是貸不到理想成數，最慘結果就是求貸無門，甚至出現違約情形。

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過去3年賣掉逾5兆預售屋 房貸資金需求估1.86兆

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，根據「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，建商須在使照取得6個月內通知購屋民眾交屋；對建商來說，不論從法規、管委會移交、利息負擔、甚至囤房稅2.0，都存有不得不在期限內交屋的壓力，現階段在央行信用管制以及金檢的管控下，房貸水龍頭已越鎖越緊，資金水量變得相當小。

房產業者指出，過去3年已賣掉的5.23兆元預售屋，假設至少有5成須申請房貸，而申貸平均成數假設為7成，粗估房貸資金至少需1.86兆元。房市專家何世昌表示，目前銀行放款資金依然充足無虞，只是受限於央行要求降低不動產放款集中度，導致緊縮房貸的銀行有增無減。

央行要求總量管制 房貸之亂未緩解

何世昌指出，在央行要求銀行降低不動產放款集中度與總量管制下，國銀普遍緊縮貸款，連公股行庫都傳出婉拒新青安申貸的消息，可看出房貸之亂並未緩解。而部份民間業者看上這股資金需求，推出名目年息5%至8%的融資產品，但建議民眾謹慎評估手續費等隱藏性費用，這類融資的總利率往往比名目利率高出不少，會使得申辦者的資金負擔更為沉重。

不過，何世昌認為，雖然融資市場對購屋民眾不利，但今年面臨交屋的民眾，當初購買預售屋的時間點大多是在3、4年前，已歷經一波房價飆漲，增值效益明顯；因此，絕大部份會想盡辦法、甚至咬牙借錢拚交屋，但此時的成屋市場恐出現降價求售情形。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，目前銀行還是傾向多收回房貸資金，寬限期到期有些就不給展延，希望快點回收本金，並控管房貸資金申請流出速度，且資金要留給首購、都更與企業投資發展，不動產錢荒的狀況短時間難大幅改善，預售端客戶須各顯神通，尤其名下已有房貸，可能就會面臨貸款成數不足或不好借貸問題，未來1年房貸問題仍吃緊。

而在房貸緊縮情況下，目前比較危險的族群，像新青安貸款上路後才入手預售屋的民眾，這類族群因受到「平均地權條例」修正案預售屋不得轉售規定上路限制，導致無法換約下車，且根據近2年預售屋實價揭露資訊來看，修正案上路後買進預售屋的民眾為數不少，後續密切觀察未來1、2年房貸資金是否放寬。

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