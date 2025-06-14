金控交棒》林知延接華南金副董 蔡宗翰掌國泰金副董

國泰金13日舉行股東會並改選新一屆董事，國泰金董事長蔡宏圖長子蔡宗翰成為新任董事，董事會也推選蔡宗翰為國泰金控副董事長。（國泰金提供）

〔記者陳梅英、吳欣恬／台北報導〕華南金控昨改選董事，最大民股華南金控副董事長林明成交棒，由長子林知延接棒副董事長，象徵板橋林家正式邁入新世代領導階段；國泰金控也改選董事，蔡家第三代、包括蔡宏圖長子蔡宗翰與蔡政達長子蔡宗諺雙雙當選董事，蔡宗翰並出任金控副董事長，啟動專業傳承、共創新局。

華南金控昨改選董事，最大民股華南金控副董事長林明成（左）交棒，由長子林知延（右）接棒副董事長，象徵板橋林家正式邁入新世代領導階段。（資料照）

板橋林家邁入新世代領導

華南金控昨舉行新舊副董事長交接，由董事長陳芬蘭擔任監交人，林明成親手將副董事長印信遞交給林知延，象徵集團傳承與穩健延續，也為台灣金融圈寫下難得佳話。

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林知延學經歷亮眼，擁有美國哈佛大學經濟學士學位、加州大學洛杉磯分校企業管理碩士與法律博士學位，並取得英國倫敦政治經濟學院房地產經濟與財務碩士學位；曾任日本水星資產管理顧問公司基金經理人，二○○○年起進入華南銀行董事會，隔年兼任華南金董事，二○一五年出任華銀副董事長，歷練完整。

國泰蔡家啟動第三代接班

國泰金控也展開第三代接班計畫。蔡宏圖長子蔡宗翰、蔡政達長子蔡宗諺當選董事，進入董事會最高決策核心。蔡宗翰是哈佛大學經濟系畢業，還取得美國喬治城大學法律博士，曾在美國執業當律師，二○○五年開始進入國泰金控歷練；蔡宗翰個性沉穩、低調且省話，務實內斂的作風很像蔡宏圖。

蔡政達長子蔡宗諺亦當選董事

蔡宗諺目前擔任國泰人壽、國泰建設董事及國泰健管副董事長，專注於不動產相關領域，持續推進多角化經營，跨足「健康管理」及「觀光商旅」，精進多元穩定獲利模式，助益國泰建設穩健轉型為全方位不動產綜合開發商。

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