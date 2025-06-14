下半年關稅衝擊顯現 台綜院︰今年經濟成長拚保三

台綜院昨發布最新經濟預測，考量下半年與美國的關稅談判結果將逐漸明朗，急單拉貨效應消退，關稅實質效果顯現，預估今年台灣經濟成長拚「保三」、為2.9％。（歐新社檔案照）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣綜合研究院昨日發布最新經濟預測，考量下半年與美國的關稅談判結果將逐漸明朗，急單拉貨效應消退，關稅實質效果顯現，預估今年台灣經濟成長拚「保三」、為二．九％，消費者物價指數（CPI）年增率則略低於通膨警戒線。

估全年GDP 2.9％ CPI年增率1.98％

台綜院指出，全球經濟正面臨貿易摩擦升溫、金融市場波動、供應鏈再重組及國際規則弱化的多重挑戰，全球貿易緊張局勢升級與關稅談判不確定性，更抑制了各國投資活動與經濟成長前景，經濟下行風險持續升高。

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台綜院表示，今年以來台灣經濟表現，主要因美國對等關稅暫緩，海外需求提前拉貨效應湧現，加上全球人工智慧（AI）熱潮依舊，海外資通產品需求強勁，出口創高並帶動民間投資加速擴充產能，上半年在詭譎多變的國際經貿局勢下，經濟成長動能充沛，表現優於去年底預估。

然而，下半年與美國關稅談判的結果將逐漸明朗，這將導致急單拉貨效應消退，關稅實質效果顯現，台灣經濟成長將呈現前高後低態勢，保守看待全年經濟成長率估為二．九％，CPI年增率則為一．九八％。

民間消費部分，因全球經貿不確定性，股市波動加劇，影響民眾消費信心，民間消費成長轉趨平緩，台綜院預估實質民間消費成長為一．五％；上半年受惠AI、HPC雲端等新興科技應用需求攀升，國內廠商加速擴充產能，資本設備進口屢創新高，台綜院預估實質民間投資成長率為四．五四％。

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