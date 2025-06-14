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財經青紅燈》亞資中心的成敗關鍵

2025/06/14 05:30

為打造亞洲資產管理中心，是賴政府最重要也是最具指標的金融政策目標 。（資料照，記者王孟倫攝）為打造亞洲資產管理中心，是賴政府最重要也是最具指標的金融政策目標 。（資料照，記者王孟倫攝）

打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，是賴政府最重要也是最具指標的金融政策目標；從相關調查可發現，若以金融從業人員做為調查母體，超過半數表態支持「亞資中心」。但這項政策是否可持續獲得金融業相挺支持，關鍵在於政府可拿出什麼政策獎勵，以及金融業者買不買單？

近來，金管會多次向外界說明，包括台灣發展成為亞資中心的「天時」條件，例如壽險業總資產規模持續成長、日益壯大的資本市場與市值、具世界領先的產業優勢、持續成長的財富管理規模，還有快速成長的境內基金規模等。

其中，政府已發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，目前共35家金融業者表達進駐高雄專區意願；金管會更進一步開放進駐高雄專區的壽險公司，將可承作保單質借、保費融資兩項業務。

也就是配合政策鼓勵，相關業務是一件件打開，但高雄專區能否吸引一定規模的金融或保險業者共襄盛舉，更重要的是金管會能端出甚麼政策來招商引資，畢竟台灣並不缺資金，要如何成功說服台資繼續留在台灣或引資回台，將是政策能否成功的關鍵。

根據台灣金融研訓院調查金融從業人員對於推動「亞資中心」的看法，受訪者認為成功機會非常高或高的比例超過半數、達51.5%；但這項調查是鎖定金融業人員，本身對金融議題比較熟悉，所以對亞資中心樂觀程度自然也比較高。

但另一個關鍵因素是，金融業者是否也支持？因「金融從業人員」和「金融業者」考量點是不同的，若業者本身評估後都沒有把握、缺乏信心與誘因，可以預期的是，亞資中心恐怕又是雷大雨小。（王孟倫）

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