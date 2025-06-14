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飆股幕後》業務多元化 營收創高 jpp-KY6月漲36%

2025/06/14 05:30

jpp-KY董事長鍾國松。 （記者王憶紅攝）jpp-KY董事長鍾國松。 （記者王憶紅攝）

記者王憶紅／特稿

機構件廠商jpp-KY經寶精密（5284）繳出5月營收創新高的成績單後，近日股價一路走高，雖然昨日以下跌0.5元的207.5元作收，但仍創下去年4月中旬以來的一年多新高；總計6月以來，股價漲幅高達36%，若從4月初股災低點107元起算，漲幅近94%。

jpp-KY5月營收2.88億元，月增13%、年增94%，稅後盈餘0.43億元，年增5.14倍，EPS（每股稅後盈餘）0.85元，第一季EPS為2.51元。

jpp是一家在泰國設廠的台資企業，主要產品有航太機構件、伺服器機構件、電子零件、通訊基地台、食品、醫療設備等，第一季營收中，通訊產品占63%、航太約26%。

jpp去年初跨入伺服器機櫃與通用型機殼領域，受惠近期生成式AI及高效能運算的快速發展，企業客戶積極布建AI伺服器與資料中心，帶動相關產品強勁需求。jpp指出，持續協助客戶開發與交付新一代產品，接單動能穩健，產能利用率維持高檔，且因應接單持續增加，已啟動第二座自動化噴烤漆廠建設，最快明年初投入量產。此外，2024年第四季更購入廠區旁6200坪土地，以配合未來發展需求。

在航太業務方面，Airbus、Thales、Safran都是jpp客戶，jpp更積極推進歐盟航太POA（維修與改裝）認證申請，以切入高附加價值的維修與改裝市場，另將參展6月16日登場的2025年法國巴黎航太展，爭取商機。

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