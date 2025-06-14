飆股幕後》客戶需求旺 外資卡位 勤誠2個月漲1倍

昨日勤誠站上新天價。圖為總經理陳亞男。（業者提供）

記者歐宇祥／特稿

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳開拓歐洲商機，台系伺服器供應鏈跟著吃香喝辣，伺服器機殼大廠勤誠（8210）是輝達合作夥伴，加上5月、前5月營收表現不俗，本週股價週漲逾14%。勤誠4月初股災時，股價一度跌至187元，昨收383元，短短2個月時間大漲逾一倍。

勤誠5月營收18.3億元，月減7%、年增47%，為歷年同期新高；前5月累計營收79.6億，年增57.5%，也創歷年同期新高。5月營收雖受匯率壓抑，但終端客戶的AI、通用型伺服器專案需求都優於預期，第二季營運正向樂觀看待。

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展望下半年，勤誠指出，終端客戶需求積極，不過仍將持續關注美國關稅談判結果、加速全球製造布局，並持續深化與CSP（雲端服務供應商）、SI（系統整合廠）合作；而客製化機櫃估下半年挹注營收，有望持續推升營運。

法人說，輝達GB200架構伺服器出貨順暢，上半年出貨量有望達7000櫃，帶動供應鏈營收提升。勤誠美系客戶的HGX伺服器需求仍維持高檔、ASIC伺服器開始進入量產期，中系客戶需求陸續回溫，CSP客戶的ASIC產品也進入量產期，第二季營收將維持雙位數成長，下半年又將有新產品挹注，全年營運正向。

本週5個營業日三大法人合計買超2109張，其中外資合計買超1671張；統計4月9日股災過後，外資已買超7467張，是推升股價的主力；近期當沖占比約在5成上下，12日當沖成交量為1102張、占比47.5%。

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