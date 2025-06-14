卓揆：3防線堵洗產地 有利台美關稅談判 視察台北關 強調台美經濟安全立場一致

行政院長卓榮泰表示，在洗產地問題上，我國已構築事前嚴防、事中嚴查以及事後嚴罰等三道防線，有利台美關稅談判。（記者劉信德攝）

〔記者劉信德／桃園機場報導〕行政院長卓榮泰昨視察財政部關務署台北關防杜違規轉運情形。卓榮泰強調，美國關稅政策除了要解決貿易赤字，最主要的是經濟安全，因此特別重視違規轉運、洗產地等問題；在洗產地問題上，我國已構築事前嚴防、事中嚴查以及事後嚴罰等三道防線，相信美國在與各國談判過程中，只有台灣政府的國家政策與美國立場一致，這點有利台美關稅談判。

事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰

國家形象列第一 擦亮台灣招牌

卓榮泰說，台北關號稱天下第一關，經手許多機敏貨品，經濟部已經公告，要求廠商五月起出口至美國的貨品，加強原產地證明，並且落實「三嚴防線」，嚴格查緝違規轉運貨品；希望產業配合遵守政府政策，也希望業者提高自律，將產品形象跟國家形象列為第一，一起擦亮招牌、打擊冒牌。

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他強調，美國新關稅政策就是要解決財政赤字、貿易逆差及經濟安全，對於違規轉運、低價傾銷非常重視，美國就是想達到再工業化，以及維持在高科技產品的安全。美國與世界各國談判過程中，相信只有台灣政府在經濟安全議題與國家政策上，是與美國立場一致；只要我們對經濟安全的議題做得更徹底，絕對有利於台美雙方交涉。

財政部長莊翠雲也說，強化違規轉運查核小組會用科技化的方式做數據分析，落實事前嚴防、事中嚴查以及事後嚴罰三道防線，並滾動檢討調整查緝策略，讓高風險廠商、業者無所遁形，擦亮台灣製造招牌，提升國際市場對台灣產品的信任。

根據關務署簡報，自今年四月一日至六月八日，共查核輸美貨物六四八二筆，查獲違規移送裁處共六十三件。

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