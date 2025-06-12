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美中達協議「框架」 川普︰對中關稅55%

2025/06/12 05:30

美國和中國的代表十日在倫敦結束為期兩天的談判，雙方表示兩國已就一項貿易架構協議達成共識。（彭博資料照）美國和中國的代表十日在倫敦結束為期兩天的談判，雙方表示兩國已就一項貿易架構協議達成共識。（彭博資料照）

稱中對美關稅10％ 美將獲稀土供應、開放中生簽證 中國未回應

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國和中國的代表十日在倫敦結束為期兩天的談判，雙方表示兩國已就一項貿易架構協議達成共識，以讓彼此的貿易協商重回正軌，並緩和這兩個全球最大經濟體之間的緊張關係。美國總統川普隨後發文稱，「我們將取得五十五％關稅，中國則得到十％關稅；（與中國的）關係非常棒！」

參與談判的美國商務部長盧特尼克表示：「我們已達成一個架構協議，來執行日內瓦共識和兩國元首的通話內容。我將與美國貿易代表葛里爾返回華府，確保川普總統會批准協議，如果中國國家主席習近平也批准，我們就會執行該架構。」中國商務部副部長李成鋼也附和盧特尼克的說法。

美中代表五月十二日在日內瓦達成初步共識，美中互相調降一一五％關稅，為期九十天，中方則承諾加快在稀土礦物出口許可證的審批。但之後美國批評中方違反日內瓦協議、拖慢稀土等出口許可證的審批；中方則回嗆美國限制對中國出口晶片設計軟體、飛機引擎零件、化學品，也準備對中國留學生撤銷簽證。川普和習近平五日進行通話，緩和了近期惡化的美中關係，為倫敦談判鋪路。

川普十日在自家社群平台「真實社群」發文表示，「我們與中國的協議已經敲定，將交由習近平主席和我批准」；並稱「中國將預先供應大量的磁鐵和任何必需的稀土，同樣的，我們將提供同意給中國的，包括讓中國學生就讀美國大學。我們將取得五十五％關稅，中國則得到十％關稅；（與中國的）關係非常棒！」

然而，川普的發言、包括中國立即供應關鍵礦物，雙方代表在會後並未有此說法；他提及對中國關稅總計達五十五％，也不知從何而來。白宮官員說，五十五％關稅包括十％基本關稅（或對等關稅十五％）、二十％芬太尼關稅，以及川普首個總統任內對中國商品徵收的約二十％關稅。中國商務部則未對川普發文立即做出回應。

專家︰仍有分歧需內部討論

法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家徐建偉表示，美中代表將把談判結果各自回報領導人，顯示一些分歧或未解決的細節仍需內部討論；敲定貿易架構反映雙方對緩和局勢和持續對話的承諾，但目前不確定是否會促成具體協議。

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