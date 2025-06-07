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社宅腳步不停 國土署︰已助逾72萬戶租屋家庭

2025/06/07 05:30

內政部國土管理署表示，到今年五月底，包租代管社會住宅及租金補貼合計已協助超過七十二萬戶租屋家庭。圖為桃園市八德三號社宅。（資料照）內政部國土管理署表示，到今年五月底，包租代管社會住宅及租金補貼合計已協助超過七十二萬戶租屋家庭。圖為桃園市八德三號社宅。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕對於民團昨日召開「呼籲儘速核定內政部社宅興辦計畫」記者會，內政部國土管理署表示，政府為了協助減輕租屋民眾負擔，積極推動「百萬租屋家庭支持計畫」社會住宅政策，包含直接興辦社會住宅、包租代管及租金補貼，到今年五月底，包租代管社會住宅及租金補貼合計已協助超過七十二萬戶租屋家庭，直接興辦部分也持續進行規劃。

興辦社宅 持續規劃

國土管理署指出，為擴大直接興辦社會住宅推動量能，中央持續盤點並研擬多元策略，同時強化與民間共同合作機制，加速辦理相關法規研修事宜；例如透過整體開發案件，積極留設興辦用地，也與交通部共同運用捷運站增額容積，優先用於社會住宅興辦。

國土管理署強調，中央持續推動百萬租屋家庭計畫，並依照規劃時程穩健推動，將繼續以多元方式協助青年、新婚家庭、弱勢戶及高齡等族群，給予居住支持以減輕生活負擔。

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