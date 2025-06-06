導入分級輔導 金融科創園區升級2.0

金管會創新處長胡則華。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為促進金融科技創新發展，金管會今年將啟動金融科技創新園區二．○規劃，透過導入分級輔導機制，園區依據新創業者不同發展階段，量身提供輔導及資源，並分為初創期、成長期及成熟期；截至五月底，園區已經招募一八六家新創業者進駐，並設定目標每年新增十家。

已招募186家新創進駐

金管會創新處長胡則華昨表示，為扶植我國金融科技新創產業並提升金融科技創新園區功能，金管會與金融總會、證交所、櫃買中心、創投公會及園區共同發布「金融科技創新園區二．○」，共同推動園區升級。

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胡則華指出，透過導入分級輔導機制，園區依據新創業者不同發展階段，量身提供輔導及資源，協助新創業者開拓多元募資管道及拓展國內外市場版圖，加速其成長茁壯。

金管會將上述階段分為三期，第一是初創期：主要對象為剛成立、實體剛進駐園區的新創業者，由園區提供輔導資源，包括媒合介接、國際交流以及獎勵輔助等，協助該團隊驗證商業模式可能性，加快進入市場。

第二是成長期：主要對象為產品或服務已進入市場並有一定客戶基礎的新創業者，可虛擬進駐園區，園區將透過創投公會之資源，媒合國內外創投業者及對接金融機構與合作夥伴，並與櫃買中心合作，輔導公司登錄興櫃或創櫃板。

第三是成熟期：主要對象為已具穩定營收且規劃擴張的新創業者，可採虛擬進駐園區，將著重在協助新創業者進入資本市場，包括多元籌資管道等，加速新創業者對接資本市場，提高國際能見度，吸引更多投資與合作機會。

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