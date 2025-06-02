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〈財經週報-本週熱點〉央行買匯阻升 外匯存底將續創新高

2025/06/02 05:30

新台幣歷經5月初暴力升值事件，預期外匯存底餘額再創新高。 （法新社）新台幣歷經5月初暴力升值事件，預期外匯存底餘額再創新高。 （法新社）

記者陳梅英／台北報導

本週台灣有三大重要數據公布。其中，中央銀行將發布5月底外匯存底餘額，由於5月初新台幣歷經一場「暴力升值」事件，迄今市場對於新台幣升值預期仍在，央行幾乎天天進場買進美元、阻升，預期將進一步推升外匯存底餘額再創新高。

根據央行統計，我4月外匯存底餘額5,828.32億美元、月增48.1億美元，不僅連4升，且餘額創下史上新高。央行分析原因有三︰主要是外匯存底運用收益挹注；美元指數大跌、非美貨幣升值，外匯存底所持外幣資產轉換成美元增加；以及4月部份交易日市場供需失衡，央行進場提供流動性，買匯阻升。

進入5月之後，新台幣升勢猛烈，單月強升逾2元，央行為維持新台幣匯價穩定，除場內干預、場外道德勸說，還雷厲風行進行專案金檢，預期央行單月買匯金額恐飆升，惟美元指數月底彈升，或將抵銷部分央行買匯。

5月CPI年增率 可望回落至2%以下

行政院主計總處本週將發布5月消費者物價指數（CPI），隨國際原油價格持續走跌，主計總處預估5月CPI年增率有望回落至2%以下。

根據主計總處資料，4月CPI年增率2.03%，漲幅較3月收斂，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.66%，表現持平。 儘管前4月CPI平均年增幅為2.15%，通膨陰霾未散，但主計總處上週發布最新預測，下修今年CPI年增率至1.88%，為近5年最低水準。

另，美國總統川普關稅政策反覆，美中關稅打得火熱，中經院發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI）回跌至48.9，中斷連2個月擴張、轉為緊縮。進入5月美中緊張關稅緩和，但5月新台幣匯率急升，出口商哀嚎，是否使PMI指數進一步緊縮，有待觀察。

CPI#PMI#外匯〈/span

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