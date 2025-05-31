夏月電價6月上路 三口之家平均月繳千元

6/1起適用夏月費率（資料來源 : 台電 製表 : 記者林菁樺 ）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電六月起實施「夏月電價」，維持第一段一二○度以下不調漲，其餘五段費率較非夏月調高十三．四％至二十七．六％不等，其中住宅千度以上夏月費率來到每度八．四六元的天花板價；因原本夏天就會吹冷氣帶動用電量增加，去年住宅電價僅有上半年漲、下半年凍漲，以一家三口小家庭估算，夏月平均電費估約一○七九元。

台電六月起實施「夏月電價」，維持第一段120度以下不調漲，，其中住宅千度以上夏月費率來到每度8.46元的天花板價。（中央社資料照）

用電120度以下、383萬家戶 不調漲

台電推行夏月電價超過三十年，每年六月起實施到九月底，透過價差可引導用戶節電，第一段每月平均用電在一二○度以下，全國約三八三萬戶，若維持平時用電情況，可不受夏月電價影響；不過第二段起每段費率調升，且秉持使用者付費的「用越多、調越多」，級距最高的一千度以上，漲幅超過二十七％，每度單價從非夏月的六．六三元拉高到八．四六元。

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用越多調越多！住宅用電千度以上每度8.46元

台電說明，費率以審議會拍板的全年平均電價進行調整，夏月費率較高、非夏月費率較低。台電強調，夏月電價制度實施並非「調漲電價」，主要是反映夏月、非夏月供電成本差異。

台灣過去三年調整四次電價，不過民生電價多是微調或凍漲，但去年四月有調漲民生電價，下半年十月電價未調整，因此這兩年民眾對夏月電價「有感」調升。

根據台電試算，以去年住宅每戶平均每月用電量約三四六度，非夏月期間每戶平均月用電量是三○五度，非夏月電費六○一元，但夏季用電量會增加，平均增至四二八度，電費為一○七九元；而電費帳單是兩個月為一期，因此民眾收到帳單動輒是二千到三千元。

台電解釋，夏月相較於非夏月期間用電量高出約四成，也使每月電費平均增加約四七八元，約七成來自於用電量增加，實際因夏月電價而增加的部分約三成。

台電補充，夏月電價主要影響為用電超過一千度的用戶，約占整體用戶比率二．六％，呼籲全體用戶共同節電。

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