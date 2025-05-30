富邦金控啟動「有志一同」 4類志工社群擴大回饋社會

富邦金控宣布成立「有志一同」志工平台，號召近百名員工擔任世壯運賽事志工。（富邦金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕「二○二五雙北世界壯年運動會」即將落幕，富邦金控除以官方贊助身分參與盛事，更號召近百位員工投入賽事志工行列，於交通引導、場館服務與醫護支援等多面向協助賽會順利進行。延續這股向上的行動能量，富邦金控宣布成立「有志一同」志工平台，結合原有志工組織基礎與集團資源，擴大招募涵蓋「環境、金融、陪伴、賽事」四大類別志工社群，預計今年創造超過二．五萬小時的公益服務時數，落實企業永續承諾。

「有志一同」平台源自富邦慈善基金會愛心志工社。過去受限法規，主要聚焦急難救助，今年由富邦金控全面升級志工平台，不僅延續既有公益專案，更結合集團內外部資源，擴展服務面向，提升社會參與廣度與深度。

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富邦金控董事長蔡明興表示，富邦承諾取之於社會、用之於社會，此次擴大成立志工平台，正是品牌精神「正向力量 成就可能™」的具體展現，期盼透過「有志一同」平台擴大志工服務的範疇與機制，希望吸引更多富邦同仁加入志工行列，匯聚更多力量回饋社會，讓員工和富邦一起「Run For Good」！

以環境類志工而言，富邦金控與各式非營利組織合作，創造永續共榮。以金融類志工為例，鼓勵同仁發揮金融職能，投入宣導防詐、理財知識、失智減緩、風險教育等不同面向，提升全齡金融知識，如結合富邦年度盛事「甲子盃」活動，邀請北富銀具防詐知識背景同仁擔任宣導志工，提升長者識詐意識。

陪伴類志工將透過集團轄下五大基金會合作單位，持續扶助弱勢需求。賽事類志工將前進富邦金控贊助之馬拉松、鐵人賽等不同賽事，目前更規劃下半年的視障陪跑員培訓、醫護跑者計畫，賦能志工同仁運動專業。

為激勵更多富邦人加入回饋社會行列，自今年起將在富邦集團謝年會中表揚年度志工服務績優的同仁與子公司團隊，獎勵同仁們付出。富邦金控自二○二一年重新擘劃永續願景藍圖，擬定「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，承諾在各領域發揮影響力，未來會持續透過「有志一同」志工平台創造正向能量，朝亞洲一流金融機構願景前進。

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