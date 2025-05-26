〈財經週報-台股盤勢解析〉大盤區間整理 台股投資宜主動靈活、選股不選市

COMPUTEX展登場，但受到美國財政赤字困境，導致台股大盤近一週走勢呈現區間震盪。（資料照）

■陳沅易

近日市場消息多空交錯，台灣雖因舉行COMPUTEX展為市場帶來投資題材，不過受到市場擔憂美國財政赤字困境，導致美股走疲與半導體關稅動向未明等因素拖累下，台股大盤近一週走勢呈現區間震盪，5月23日加權指數收在21,652.24點，週減191.45點，小跌0.88%。但可留意的是，台股已收復至關稅政策宣布前的起跌點，近1月漲幅近1成，更在全球主要股市中名列前茅，更是主要亞洲股市中表現最佳者。

從國際市場觀察，關稅政策雖為市場帶來不確定性，但企業並未縮減招聘，美國4月非農就業人數增加17.7萬人，失業率持穩在4.2%，勞參率略升至62.6%，展現就業市場的穩健。另一方面，通膨則持續降溫，4月消費者物價指數（CPI）年增2.3%，核心CPI年增2.8%，為2021年春季通膨爆發以來的新低。企業獲利表現也是亮眼，有7成S&P 500公司第一季財報獲利優於預期，整體表現強勁。不過，考量關稅政策的衝擊未完全顯現，聯準會（Fed）態度轉趨謹慎，對於貨幣政策的調整持觀望態度，須待政策動向更趨明朗，這也令市場降息預期隨之縮窄。

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台灣第二季經濟表現 預期有撐

與此同時，台灣經濟表現依然穩健，受惠於AI、高效能運算等新興商機續熱，加上關稅政策促使廠商提前拉貨，今年第一季經濟成長率概估為5.37%，創一年來新高。在AI需求強勁下，也帶動獲利成長，今年第一季上市、櫃公司營收雙雙寫下近十年同期新高，台股整體獲利年增19.6%。隨著關稅政策暫緩實施90天，拉貨效應料持續發酵，4月外銷訂單金額衝上歷年同期新高的564億美元，預期第二季經濟表現有撐。

從中長期發展來看，AI浪潮持續擴展，加上近期四大CSP業者繳出穩健財報，對資本支出看法持正向，也消弭過往市場對AI資本支出下修的擔憂。再者，近日美國政府簡化拜登時期所制定的晶片管制禁令，允許與可信盟友分享AI技術，有望促進AI產業的跨國合作與技術流通。同時，中東、歐洲也積極布局基礎建設，預計將啟動新一輪全球擴產潮，台灣AI供應鏈有望直接受益。目前市場焦點在半導體關稅政策後續發展上，在AI趨勢不變，加上台灣科技產業鏈在全球科技發展中扮演重要角色，若關稅政策趨緩、台美協商取得正向進展，也有助帶動台股表現。

留意新興應用及內需支撐股

整體看來，市場最恐慌的時刻已過，短期在關稅不確定性猶存、南亞與中東地緣政治風險升高、聯準會態度轉趨觀望等因素干擾下，台股呈現區間波動的可能性仍高。在市場盤整之際，更突顯主動選股、靈活調整的重要性。因此，今年台股投資重點為選股不選市，建議投資人採取分批買進策略，以降低股市波動對持股信心干擾，保持彈性操作。在產業配置上，可聚焦半導體及AI相關供應鏈，並關注新興應用如低軌衛星、工業機器人等產業機會，非電族群則可留意具內需支撐的金融、航運、營建等領域。（作者為主動群益台灣強棒經理人）

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