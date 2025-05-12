〈財經週報-國際市場展望〉聯準會按兵不動 投資的下一步

聯準會主席鮑爾安撫投資者稱，美國經濟仍然穩固，美英貿易協議消息可望提振市場情緒。（法新社）

■許家豪

國際情勢轉佳，提振市場氣氛。美國總統川普緩和對中國言論，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）安撫投資者稱儘管貿易戰帶來不確定性，但美國經濟仍然穩固，美英貿易協議消息也提振市場情緒。

另方面，美中高層週末將啟動貿易談判，中國逾半年後再次降準降息，明確貨幣寬鬆立場應對關稅衝擊，同時市場傳出川普擬撤銷拜登政府卸任前推出的AI晶片三級限制，但印度和巴基斯坦敵對進一步升級，則帶來隱憂。

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在利率政策部分，聯準會委員一致同意，如預期維持政策利率於4.25%-4.50%區間，自去年12月以來第三次按兵不動，聲明指出經濟前景的不確定性進一步上升，鮑爾表示考量貿易政策前景尚不明確，包括即將到來的貿易談判結果，在降低借貸成本和政策調整方面不會操之過急。

關稅政策不確定性太高 聯準會按兵不動

美國聯準會7日再度選擇按兵不動；聯準會委員一致同意，如預期維持政策利率於4.25%-4.50%區間，自去年12月以來第三次按兵不動，聲明指出經濟前景的不確定性進一步上升，鮑爾認為關鍵在於關稅政策的不確定性太高，包括即將到來的貿易談判結果，在降低借貸成本和政策調整方面不會操之過急。

聲明稱高失業、高通膨風險有所上升，而勞動市場表現依然穩固，通膨率則略高，但中長期預期和通膨目標保持一致。在展望部分，雖然淨出口波動影響整體數據，但近期指標顯示經濟活動繼續以穩健速度擴張，鮑爾表示儘管不確定性增加，但整體經濟表現穩健，當前政策立場能夠及時應對潛在的發展變化。

第二季以來，關稅消息引發市場大幅修正，但主要指數目前已多數收復先前的跌幅，意味投資人預期，才是導致波動的主因。短線來看，市場已初步反映貿易衝擊的最壞情境，然而達成協議仍具挑戰，同時需留意基本面尚未完整反映負面影響。

展望後市，經歷首波政策衝擊後，受相關正向言論及美中高層即將會晤消息提振，市場風險情緒開始有所改善，然而如同聯準會所言，目前面對的仍是高度不確定性的貿易政策前景，後續需留意經濟數據進一步弱化，同時在談判進退之間，高波動將續為常態，投資佈局上應可採取較廣泛的方式進行。

多元分散配置策略 穩渡過經濟波動

考量美國聯準會傾向在未來幾個月維持利率不變，同時在一系列可能為企業帶來不確定性的行政命令與關稅政策下，引發市場擔憂經濟成長動能是否放緩，策略上建議多元分散配置策略，以渡過波動。

美國以外的區域都還有政策空間，例如歐洲與英國還有降息空間、中國仍有政策支持；歐洲受到寬鬆貨幣政策、財政政策、國防支出計畫與轉佳的企業財報支持。日銀持續邁向貨幣正常化。

策略上，應可以多重資產進行多元布局，藉由分 散配置，應對高波動環境，持續參與長線機會，建議投資人可以收益成長組合做核心，藉複合資產兼顧成長及收益，應對市場變化；其次，以投等債搭配短存續期非投等債，加上複合債券，納入收益也平衡投組波動；第三以跨產業方式，主動布局參與輪動行情，如台股、美股AI相關概念股。（作者為安聯投信海外投資首席）

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