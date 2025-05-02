經長舌戰在野 核三延役勿「竹篙湊菜刀」

經濟部長郭智輝昨在立法院經濟委員會上就核電的核廢料處置、安全評比及民意支持度，與在野黨立委互有攻防交鋒。（記者叢昌瑾攝）

我核電設備、燃料棒型態與國際規格不同 非修法後即可重啟

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝昨在立法院經濟委員會上就核電的核廢料處置、安全評比及民意支持度，與在野黨立委互有攻防交鋒。郭智輝直接回擊，國內核電設備、燃料棒型態與國際規格不同，核廢料處理需依國內實況審慎研議，不能「竹篙湊菜刀」，呼籲外界勿以簡化話術操弄民意。

立委張啓楷質問郭智輝是否兌現日前「核管法修法通過，核三廠就可以延役」的說法，還嗆「不然你就是耍嘴皮子的部長」。郭智輝僅冷靜回應：「我不是耍嘴皮子，我是政府官員，依法行政。」

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機組設備檢驗後 還要國際同儕審查

郭智輝說，假設核管法通過，首先要確認機組設備可以運作，每一個設備運作狀況不同，檢驗後才能確定可否延役；而核三廠二號機依法在五月十七日一定要卸載，這段期間不能發電，據過往經驗，檢查過程就要一年多，且還要經過國際同儕審查。

郭智輝說，檢測確認通過後，就有望訂製新的燃料棒；但每一台機組的鈾燃料棒都是訂製的，每一根規格都不同，最樂觀的狀況是十六至十八個月才能重啟。

對張啓楷指民調顯示七成以上支持核能，要求政府儘速啟動核三延役。郭智輝重申，國內核電設備、燃料棒型態與國際規格不同，核廢料處理需依國內實況審慎研議，不能「竹篙湊菜刀」，呼籲外界勿以簡化話術操弄民意；他強調，政府能源轉型方向不變，將在安全、環保、民意三原則下穩健推動，依法行政，嚴守職責。

另民間團體「草綠Ｔ行動」昨赴經濟部陳抗，國民黨籍立委羅廷瑋指稱，其中有一百名是台電員工「看不下去」能源政策導致台電虧損。郭智輝回應，台電有三萬名員工，○．三％的人足以代表台電整體員工的聲音嗎？況且台電虧損主因真的是因為能源政策嗎？羅做為國會代表不能隨便亂講，應就事實論述。

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