美AI晶片出口3級制 擬改雙邊協議

川普政府考慮取消AI晶片出口分級制，改以政府對政府間談判，達成協議來取代。（美聯社資料照）

增加川普政府談判籌碼 另可能調高免申請出口許可門檻

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國川普政府正在著手修改拜登政府卸任前制定、即將於五月十五日生效的人工智慧（AI）晶片出口規範，修改方向包括取消目前依國家分類的三級制度，改以雙邊協議為主，此舉可讓川普政府利用美國設計的晶片做為談判籌碼。此外，美國商務部長盧特尼克表示，美國已與某國達成首個貿易協議，川普暗示該國就是印度。

美國商務部工業安全局一月發布「AI擴散出口管制框架」最終規則，限制美國進階AI技術及圖形處理器（GPU）出口，以防範流向敵國。該規則將全球分為三級管制，第一級包括台灣在內十八國，可不受限向美國購買AI晶片；第二級約一二○國則受配額限制；第三級包括中國、俄羅斯、伊朗與北韓等所謂「邪惡軸心國家」，完全被封殺。

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路透引述知情人士透露，川普政府考慮取消AI晶片出口分級制，改以政府對政府間談判，達成協議來取代。若新做法付諸實施，可讓川普政府利用美國設計的晶片做為更有力的談判籌碼。

在川普首個總統任內擔任商務部長的羅斯（Wilbur Ross）表示，確實有取消分級制的一些聲音，但應該還在研議當中，政府之間達成協議是其中一項替代方案。

其他可能的變革包括調高免於申請出口許可的門檻。根據當前規定，只要單筆訂單低於約一七○○顆輝達H100晶片，廠商僅須通報，無需申請許可。但川普政府計畫把門檻改為五百顆，此舉若施行，可能讓更多交易必須經過審查，進而加強出口管制流程。

但該規則在一月推出時，甲骨文與輝達就曾公開反對，擔憂將促使原本採購美國晶片的國家轉而尋求中國供應，反讓中國擴大影響力。

關稅協議 川普暗示印度首先達陣

此外，盧特尼克週二接受CNBC採訪稱，美國已與某國達成首個貿易協議，尚待對方政府批准。美國財長貝森特表示，亞洲國家在談判貿易協議方面最積極，美國即將與印度達成協議；川普也說，他認為美國將與印度敲定貿易協議。

首季GDP季減0.3％ 3年來首度萎縮

另，美國商務部昨公布最新經濟數據，第一季國內生產毛額（GDP）年化後較前季萎縮○．三％，遠不如前一季的成長二．四％，是二○二二年第一季以來首度陷入萎縮；道瓊工業指數週三開盤大跌逾六百點、那斯達克與費城半導體指數跌幅均超過二％。

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