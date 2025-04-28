中國心口不一 與美談判進行中

據韓媒報導，美中已就關稅談判展開接觸，兩國官員二十四日早上於華府進行未公開會面，媒體更拍到中國高官和隨行人員進入美國財政部大樓的畫面。（美聯社資料照）

韓媒目擊中國高官進入美財政部大樓 顯示雙方就關稅展開接觸

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中是否已就對等關稅展開談判，兩國官員始終各說各話；但據韓媒報導，美中已就關稅談判展開接觸，兩國官員二十四日早上於華府進行未公開會面，媒體更拍到中國高官和隨行人員進入美國財政部大樓的畫面。

韓媒《中央日報》報導，美東時間二十四日早上七時左右，一名配戴二十國集團（G20）財長與央行總裁會議通行證的中國財政部高官，在近十名隨行人員陪同下，進入白宮附近的美國財政部大樓。

請繼續往下閱讀...

這位中國高官的身分尚未得到確認，但一行人都配戴了出席在華府舉行的G20財長和央行總裁會議所需的身分證明；這與前一天中國財長藍佛安會見南韓副總理崔相穆時配戴的證件相同。韓媒拍攝中國官員進入美國財政部大樓的畫面，但遭中方人員阻擋，並被要求刪除手機所有相關照片。

美中官員進行會談的時間點，恰巧在崔相穆與美國財長貝森特、貿易代表格里爾舉行二加二會談前一小時。這則報導打臉北京當局說法，中國嚴詞否認美中任何形式的協議或協商正在進行，中國外交部發言人更稱，兩國並無任何實質接觸或談判。

避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）在社群媒體Ｘ發文指出，中國須儘快與美國達成協議，因曠日持久的貿易戰將重創中國經濟，北京當局無法打贏這場戰爭；如果中國出於驕傲或其他情緒執意拒絕談判，中國將承受更嚴重且長久的經濟後果。在這場談判中，時間是美國的朋友、中國的敵人。

美智庫︰特定產品不徵關稅 中屈服跡象

美國智庫Gatestone Institute高級研究員章家敦指出，已有初步跡象顯示，中國在關稅問題方面正在屈服川普的戰略，例如中國正默默地準備對特定產品不徵收關稅，只是中國一貫的做事方式就是不想明說。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法