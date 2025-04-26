特別預算》農長：錢用刀口上 健保署長︰確保供藥穩定

農業部長陳駿季昨表示，農業部編列的特別預算為一八○億元，將針對直接或間接受美國關稅影響產業「用在刀口」。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立、林惠琴／台北報導〕行政院通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。農業部長陳駿季昨表示，農業部編列的特別預算為一八○億元，將針對直接或間接受美國關稅影響產業「用在刀口」；健保署長石崇良昨也強調，行政院挹注健保的二百億元將優先用於非預期風險等相關經費，確保國內供藥穩定，未用完部分則成為安全準備金。

健保署長石崇良昨強調，行政院挹注健保的二百億元將優先用於非預期風險等相關經費，確保國內供藥穩定。（記者林惠琴攝）

陳駿季昨赴立法院備詢前受訪說，「幫助農民是農業部的責任」，因為美國關稅措施尚未確定，若未來關稅有大幅度調整，還是會循程序向行政院爭取增加預算。

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健保署盤點給付藥品，從美國進口共一七六項、約占所有藥品一％，「必要藥品」有七十二項，是替代難度較高的品項，其中廿四項為抗腫瘤、免疫藥品，以及感染與血液相關用藥各十八項。

石崇良指出，健保總額預算都是前瞻式預算，也就是去年協商今年總額，但面對意外變數可能影響健保支出，在總額中設有「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」，今年編列約廿億元。

石崇良說明，因應美國關稅政策，行政院編列特別預算挹注健保二百億元，會先補足「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」支用不夠之處，以確保供藥穩定，也讓醫療機構提供服務更安心；若未用完，則成為安全準備金。

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