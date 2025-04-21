〈財經週報-本週熱點〉首季外銷訂單 挑戰史上次高

房市轉冷，五大銀行新增房貸減少，預期第一季新增房貸金額難以追上去年同期水準。 （記者靳昌玲攝）

記者陳梅英／專題報導

本週經濟部將公布外銷訂單以及工業生產等多項重要數據。在外銷訂單上，2月翻紅後，經濟部預估3月仍將持續成長，首季外銷訂單挑戰歷史次高紀錄；惟房市轉冷，中央銀行將發布五大銀行新增房貸也將受到六都買賣移轉棟數衰退影響減少。

根據經濟部統計，2月外銷訂單494.5億美元，月增5.3%、年增31.1%，主因春節落點不同所致；累計1-2月964.2億美元，年增11.9%，優於預期。

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經濟部預估3月外銷訂單有望落在520-540億美元，月增5.2%-9.2%，年增10.3%-14.5%；第一季外銷訂單為1,484-1,504億美元，季減7.6%-6.4%、年增11.3%-12.8%，挑戰歷史次高紀錄，僅次於2022年的1731億美元。

3月零售業年成長率可能轉負

另，經濟部將公布批發、零售及餐飲營業額統計。經濟部指出，前兩月零售業營收雖創歷史同期新高紀錄，但受到台中百貨公司氣爆事件影響，成長幅度不如預期，預期3月年成長率可能轉負，不過可觀察南港新購物中心於3月20日開幕的挹注效果。

中央銀行去年祭出第7波選擇性信用管制，搭配銀行自主總量管制上路，今年以來房市交易量明顯萎縮，3月六都建物買賣移轉棟數雖月增16.8%，但第一季六都整體交易量合計為48,035棟，年減23.6%，創近8年新低紀錄。

根據央行統計，2月五大銀行新承做房貸金額為609.42億元，月減36.57億元；前2月合計1,255.41億元，年減234億元，預期3月雖然會隨工作天數增加、金額回升，惟第一季新增房貸金額應該在2,000億元上下，難以追上去年同期水準。

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