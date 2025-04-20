前財長蘇建榮：思考成立主權基金

前財政部長、現任政治大學國際金融學院院長蘇建榮表示，從整體國家發展及經濟安全角度來看，可思考是否成立主權基金，這也是另一種提升國家軟實力的方式。（資料照，記者羅沛德攝）

記者鄭琪芳／專題報導

美國總統川普三月中下令未來一年內成立主權財富基金，加上其關稅政策引爆全球股災，國安基金擬將可動用資金由五千億元擴增至一兆元。前財政部長、現任政治大學國際金融學院院長蘇建榮認為，從整體國家發展及經濟安全角度來看，台灣三、四十年來累積的經濟實力，可以好好思考是否成立主權基金，這也是另一種提升國家軟實力的方式；至於主權基金的財源，可以思考外匯存底、退休基金或歲計賸餘等。

財源多面向 退休基金或歲計賸餘

蘇建榮表示，主權基金成立可分為四大目的，包括財政與匯率穩定、世代財富共享、外匯存底投資運用及國家戰略性需要；例如墨西哥石油穩定與發展基金、智利社會暨經濟穩定基金；紐西蘭、澳洲的主權基金則強調跨世代財富共享，如澳洲未來基金；新加坡政府投資公司（GIC）或中國投資公司（CIC）則屬於外匯存底投資運用；至於美國準備成立的主權基金，應是屬於國家長期戰略性目的。

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從國家發展＋經濟安全角度思考

目前台灣有國發基金及台杉投資，蘇建榮認為，後者有點類似準主權基金，但性質不太一樣，台杉比較像新加坡的淡馬錫。他說，從整體國家發展及經濟安全角度來看，台灣三、四十年來累積的經濟實力，現在是可以好好思考是否成立主權基金的時候，一方面展現我們的經濟實力，一方面是另一種提升國家軟實力的方式。此外，成立主權基金需要很多人才，特別是金融人才，或許可讓金融業有一些新的思考跟發展。

若要成立主權基金，財源從何而來？他表示，上屆立委曾有人提案以外匯存底十％成立主權基金，基本上主管機關反對，但外匯存底是相對穩定的財源，外匯存底十％就有五、六百億美元；除外匯存底外，可以思考其他財源，例如挪威以退休基金來做，有些國家則用歲計賸餘或政府撥款，「可能動用退休基金大家會有一些疑慮，但挪威主權基金投資滿有效益的，這不一定是壞事，說不定可以提高退休基金的投報率」。

投資標的 鎖定基建、能源、關鍵技術

蘇建榮指出，台灣若要成立主權基金，可能要另訂專法，「誰來管也是一個問題」，國外有的是中央銀行、有的是財政部，整個運作機制須審慎規劃。至於投資標的，他說，大部分主權基金都以國外投資為主，「我們可以投資基礎建設、具策略性標的如能源、或是關鍵技術等，可能透過持股的方式去取得」。

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