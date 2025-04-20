880億元支持方案擴大適用 受美關稅影響提出說明 即受理

行政院長卓榮泰昨日赴新北市土城產業園區舉行產業座談會表示，「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」擴大適用對象，業者僅提出受美國關稅影響說明即可申請。（記者黃子暘攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院提出八八○億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，週一（廿一日）將公布申請辦法，其中產業金融支持的多項措施，原申請條件單月營收需衰退十五％才能申請，在院長卓榮泰要求放寬申請資格、擴大適用對象下，業者僅提出受美國關稅影響說明即可申請。

原定單月營收衰退15％取消

情勢若變化 不排除追加預算

為廣納各界意見，八八○億元產業支持方案延至廿一日公布，經濟部、財政部、農業部與勞動部等部會將在中午前，把廿項措施的申請條件、時程、流程與相關辦法，報行政院後再自行公布。

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據了解，雖然目前先編列八八○億元特別預算，但美國關稅政策不確定仍高，而過去武漢肺炎疫情時提出特別條例，從紓困一．○到五．○，五度辦理追加預算，因此這次提出八八○億元特別預算後，若情勢有變化，也不排除比照辦理。

在工業六大面向的「金融支持」措施當中，包括貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼，以及中小微企業貸款加碼等措施，原設定有單月營收衰退十五％申請資格，因產業界反映，將不設任何衰退條件，只要有需要即可申請，惟須提出受美國關稅影響說明。

由於中小微企業衝擊最大，除今年既定推動的一一六億元中小微企業振興方案外，支持方案中也提出中小微企業貸款加碼五十億元，除取消營收衰退條件外，原限定僱用員工人數卅人以下企業適用，也取消此門檻；申請貸款額度每家最高三千五百萬元，貸款利率二．二二％，貸款期限周轉性支出最長六年，購置機器設備最長七年。

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