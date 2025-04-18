晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》台日股市同步消長

2025/04/18 05:30

台日兩地股市堪稱是同步消長，同樣是短線跌多，中長線均有機會反彈。（路透）台日兩地股市堪稱是同步消長，同樣是短線跌多，中長線均有機會反彈。（路透）

■王孟倫

檢視今年截至4月17日的亞股，其中，台灣股市表現仍然處於「後段班」，今年跌了16.05%，至於鄰近的日本同樣也不理想，累計下挫13.83%；雖然台日兩國經濟結構、產業發展特色等，彼此差異甚遠，但兩地股市堪稱是同步消長，同樣是短線跌多，中長線均有機會反彈。

如果從國際股市的分類上來看，台股當然跟日股是不同級別、不同檔次，例如，投資人多以「亞洲不含日本」做為區域劃分的界線，日本當然是被列為已開發或先進成熟市場；一般來說，日股是以科技股為主的日經225指數。

毫無疑問，台股與日股絕對還不是同一個檔次，畢竟兩者規模、市場大小、發展規模並無相似之處，不過，因為地理位置相近，經常被外界放在一起討論，因此台日兩國股市消長，更是投資市場的關注議題。進一步看，日本內部有經濟復甦與企業改革力量，外部有台日科技產業的供應鏈推動力。

若以兩國股市漲幅來看，日經225指數在前年2023年上漲28.24%，其漲幅為全亞洲第一，去年漲幅為19.22%的日經225，也拿下亞股漲幅第二的好成績；台灣股市前年漲幅是26.83%，排名全亞洲第二，漲幅僅輸給第一名的日股，至於台股去年是漲幅28.47%，在全亞洲是排名第一。

股市是所謂經濟的櫥窗，若從各國經濟預測數字來看，今年日本或台灣經濟表現都將不錯，也就是說，台灣只要接下來好好積極突圍衝刺，經濟表現應該會有不錯的成績。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財