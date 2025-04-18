財經青紅燈》台日股市同步消長

台日兩地股市堪稱是同步消長，同樣是短線跌多，中長線均有機會反彈。（路透）

■王孟倫

檢視今年截至4月17日的亞股，其中，台灣股市表現仍然處於「後段班」，今年跌了16.05%，至於鄰近的日本同樣也不理想，累計下挫13.83%；雖然台日兩國經濟結構、產業發展特色等，彼此差異甚遠，但兩地股市堪稱是同步消長，同樣是短線跌多，中長線均有機會反彈。

如果從國際股市的分類上來看，台股當然跟日股是不同級別、不同檔次，例如，投資人多以「亞洲不含日本」做為區域劃分的界線，日本當然是被列為已開發或先進成熟市場；一般來說，日股是以科技股為主的日經225指數。

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毫無疑問，台股與日股絕對還不是同一個檔次，畢竟兩者規模、市場大小、發展規模並無相似之處，不過，因為地理位置相近，經常被外界放在一起討論，因此台日兩國股市消長，更是投資市場的關注議題。進一步看，日本內部有經濟復甦與企業改革力量，外部有台日科技產業的供應鏈推動力。

若以兩國股市漲幅來看，日經225指數在前年2023年上漲28.24%，其漲幅為全亞洲第一，去年漲幅為19.22%的日經225，也拿下亞股漲幅第二的好成績；台灣股市前年漲幅是26.83%，排名全亞洲第二，漲幅僅輸給第一名的日股，至於台股去年是漲幅28.47%，在全亞洲是排名第一。

股市是所謂經濟的櫥窗，若從各國經濟預測數字來看，今年日本或台灣經濟表現都將不錯，也就是說，台灣只要接下來好好積極突圍衝刺，經濟表現應該會有不錯的成績。

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