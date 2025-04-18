盤勢分析》台積法說樂觀 有利台股築底

三大法人進出金額及資券餘額（04/17）

美國禁止輝達H20晶片輸入中國，加上美國聯準會主席鮑爾對降息態度保守，美股4大指數前天又重挫，半導體概念股成為重災區，拖累台股昨日走弱，雖盤中指數一度急拉小漲，但市場信心脆弱，投資人觀望台積電（2330）法說會釋出的最新訊息，加權指數終場下跌129.27點，收在19338.73點，成交量2575.84億元。

外資及中資買賣超張數排行（04/17）

3大法人昨合計賣超台股181.6億元，其中外資賣超136.2億元、投信賣超15.8億元、自營商賣超29.5億元；外資台指期淨空單昨增加1145口，累積外資期貨淨空單逾2.98萬口。

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外幣匯率行情表（04/17）

啟發投顧副總容逸燊分析，市場關注台積電法說會展望，台股短線破前低18000至18500點機率暫時不大，建議操作上選擇權值股為主，比較有政府護盤力道，未來較重壓力大約在21000點之上，在美國聯準會沒有正式降息之前，市場仍處於較壓縮整理的狀態，接近20500至21000點月線壓力左右，可以適時換股調整。

04/18除權、除息股票

群益期貨指出，台股昨日呈現區間整理格局，終場台股仍收在五日均線附近位置，成交金額縮減，而盤後台積電法說會展望及財報亮眼，有利台股19000點打底，短線台股的拉回可以樂觀操作。（卓怡君）

啟發投顧副總容逸燊分析，市場關注台積電法說會展望，台股短線破前低18000至18500點機率暫時不大。（資料照，記者廖振輝攝）

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