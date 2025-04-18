降汽車關稅？ 政院：考量國家最大利益

行政院發言人李慧芝。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美展開對等關稅談判，外界關注是否會以調降汽車、零組件的關稅及貨物稅等來回應美國；行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，一切持續研擬中，還沒有定案，將考量國家最大利益進行談判。

台美對話順利啟動

李慧芝指出，台美十一日已進行視訊會議，雙方的對話已經順利啟動，並針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內等其他多項經貿議題交換意見；台美都期待近期進行後續協商，政府會有最適合、最好的安排，但基於台美默契，談判細節不便多做說明。

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對於排除貿易障礙中涉及美豬美牛標示或標準，李慧芝強調，每個國家在談判時都會確保各自國家的利益，政府會衡平考量民眾消費習慣、健康、國際標準來據理力爭，說明國內的狀況，將在台美雙方互利共贏的基礎上，繼續與美國政府進行更有效、更有幫助的溝通與合作，盡力為國家爭取最大的利益。

至於是否調降汽車、零組件的關稅與貨物稅，財政部關務署副署長蘇淑貞說明，關稅調降會涉及國內相關產業的政策與產業發展，這部分需要與經濟部產業發展署通盤考量相關因素。

另「華爾街日報」報導，美國將英國、澳洲、日本、韓國和印度列為首輪優先談判國家，台灣並沒有在名單內。

知情人士解釋，美方關稅談判有不同管道，例如美國貿易代表署（USTR）、美國財政部等，USTR日前證實已與我方展開對話，而USTR是台美談判、協商管道之一，雙方將在近期內進行後續協商，加強台美經貿合作。

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