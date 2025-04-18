切斷中國繞道出口 川普擬推二級關稅

美國總統川普十六日宣稱與日本的關稅會談取得「重大進展」，將是各國關稅談判的領先指標。日相石破茂（右一）表示，將密切關注會談進展，並在適當時候前往華府與川普會面。（路透檔案照）

施壓貿易夥伴國 限制對中貿易

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，川普團隊擬透過與主要貿易夥伴的關稅談判，要求其限制與中國的貿易，否則將加徵「二級關稅」（Secondary Tariffs），企圖切斷中國透過這些國家繞道出口，打造圍堵中國盟友圈。另美國總統川普十六日宣稱與日本的關稅會談取得「重大進展」，因日本是美國主要貿易夥伴之一、且雙方在地緣政治上結盟，將是各國關稅談判的領先指標。

關稅談判領先指標 川普稱與日本會談獲「重大進展」

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彭博報導，知情人士透露，川普準備在關稅談判上施壓各國，來抑制其與中國貿易。報導指出，數十個國家正尋求美國降低或是免除高額關稅，而美國可要求這些國家採取具體行動，限制與中國的貿易往來，來做為交換條件；透過此一模式，美國可以確保讓中國更難找到迴避關稅的途徑。

所謂的「二級關稅」是限制貿易對手國與其他第三國經貿往來，例如美國曾因經濟制裁委內瑞拉，要求從委國進口石油的國家必須降低彼此貿易往來，否則將對其加徵高額關稅，來達到對委國更有效的制裁效果。

知情者指出，川普高級經濟顧問已經就是否課徵二級關稅，與中國貿易往來密切的一些國家進行討論；一些消息人士也說，美國希望貿易夥伴不要吸收中國過剩產品。

另路透報導，東京原本希望會談範圍限制在貿易與投資事務上，但川普十六日上午宣布他將參與談判時說，包括日本支付駐日美軍費用等棘手議題也在討論之列。會後川普在社群平台上寫道：「非常榮幸剛與日本貿易代表會面。取得重大進展！」

日相不排除赴華府商談

日本首相石破茂表示，日本首席談判官經濟再生大臣赤澤亮正從華府告知他，美日兩國雙方進行「非常坦誠、建設性的談話，當然談判不會一帆風順，但川普總統表示，他想將此談判做為首要任務」。石破茂指出，他將密切關注會談進展，並在適當時候前往華府與川普會面。

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