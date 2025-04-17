關稅增至245% 美極限施壓孤立中國

美國白宮十五日發布最新聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，部分中國輸美商品現在面臨最高245％的關稅，此舉恐使美中貿易戰進一步升級。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國白宮十五日發布最新聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，部分中國輸美商品現在面臨最高二四五％的關稅，此舉恐使美中貿易戰進一步升級。此外，美媒報導，川普政府計畫利用正在進行的對等關稅談判，施壓美國貿易夥伴限制與中國的經貿往來。

川普「解放日」關稅政策，自五日起對全球大多數國家進口商品加徵十％基準關稅，對部分國家實施的高額對等關稅，則於九日宣布暫緩九十天；唯獨對採取報復措施的中國不斷加高關稅，在昨天之前已達一四五％，最新聲明又再度調高，中國部分輸美產品將面臨最高二四五％的關稅。

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對此，中國商務部指出，美方輪番加徵高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，並淪為笑話，若美方繼續玩關稅數字遊戲，中方將不予理會；然而，若美方執意繼續實質侵害中方權益，中方將堅決反制、奉陪到底。

由於貿易規則不斷變化，並非所有中國輸美商品都會被徵收天價關稅。進入美國市場的中國注射器和針頭相關關稅稅率，位居最高之列，達二四五％，中國輸美智慧手機的關稅則僅二十％。

白宮嗆︰球在中國那邊 不一定要達成協議

針對美中關稅戰，白宮新聞秘書李威特表示：「球在中國那邊，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議。」

《華爾街日報》報導，川普政府計畫利用正在進行的對等關稅談判，施壓美國貿易夥伴限制與中國的經貿往來，此舉是讓美國貿易夥伴承諾孤立中國經濟，換取白宮降低貿易與關稅壁壘。美國官員將利用與七十幾個國家談判的機會，要求他們阻止中國透過其領土轉運商品至美國，阻止中國公司在其境內設廠以規避美國關稅，並避免中國廉價工業產品滲透其經濟中。

這些措施旨在讓已經疲弱的中國經濟雪上加霜，並在川普和中國國家主席習近平可能舉行的會談之前，讓籌碼更少的北京在談判桌上處於不利地位；鑑於各國與中國經濟的關聯程度不同，美國提出的具體要求可能會有很大差異。

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